Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
0 comentarios
Fiabilidad
189 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 445
Transacciones Rentables:
884 (61.17%)
Transacciones Irrentables:
561 (38.82%)
Mejor transacción:
130.01 USD
Peor transacción:
-253.32 USD
Beneficio Bruto:
10 833.75 USD (2 620 515 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 102.04 USD (1 960 320 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (776.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
948.38 USD (41)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
99.53%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
11 días
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
725 (50.17%)
Transacciones Cortas:
720 (49.83%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.19 USD
Beneficio medio:
12.26 USD
Pérdidas medias:
-19.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-411.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-953.18 USD (16)
Crecimiento al mes:
-0.49%
Pronóstico anual:
-5.89%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
567.13 USD
Máxima:
3 751.50 USD (60.70%)
Reducción relativa:
De balance:
34.34% (3 743.06 USD)
De fondos:
25.51% (801.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 268
EURAUD 109
NZDUSD 95
CHFJPY 85
EURCHF 81
NZDCAD 81
AUDUSD 81
AUDCHF 69
CADCHF 61
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
EURCAD 29
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
CADPLN 10
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
USDSGD 8
CADNOK 8
GBPMXN 8
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
CHFNOK 5
EURGBP 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 223
EURAUD 261
NZDUSD -139
CHFJPY 69
EURCHF 71
NZDCAD -188
AUDUSD 15
AUDCHF 127
CADCHF 477
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
EURCAD 147
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
CADPLN -428
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
USDSGD 56
CADNOK 70
GBPMXN 257
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
CHFNOK 71
EURGBP 46
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 16K
EURAUD 19K
NZDUSD -3K
CHFJPY -11K
EURCHF 13K
NZDCAD -3.2K
AUDUSD -849
AUDCHF 13K
CADCHF 28K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
EURCAD 18K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
CADPLN -178K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
USDSGD 7.7K
CADNOK 76K
GBPMXN 49K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
CHFNOK 72K
EURGBP 832
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +130.01 USD
Peor transacción: -253 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +776.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -411.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 121" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.