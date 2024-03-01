SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TRENDIN 11
Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
189 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 447
Gewinntrades:
885 (61.16%)
Verlusttrades:
562 (38.84%)
Bester Trade:
130.01 USD
Schlechtester Trade:
-253.32 USD
Bruttoprofit:
10 834.27 USD (2 620 585 pips)
Bruttoverlust:
-11 106.21 USD (1 964 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (776.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
948.38 USD (41)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
99.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
11 Tage
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
727 (50.24%)
Short-Positionen:
720 (49.76%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-411.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-953.18 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-0.71%
Jahresprognose:
-8.60%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
567.13 USD
Maximaler:
3 751.50 USD (60.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.34% (3 743.06 USD)
Kapital:
25.51% (801.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 269
EURAUD 109
NZDUSD 95
CHFJPY 85
EURCHF 81
NZDCAD 81
AUDUSD 81
AUDCHF 69
CADCHF 61
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
EURCAD 29
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
CADPLN 10
EURNOK 9
EURHUF 9
CADNOK 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
USDSGD 8
GBPMXN 8
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
CHFNOK 5
EURGBP 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 224
EURAUD 261
NZDUSD -139
CHFJPY 69
EURCHF 71
NZDCAD -188
AUDUSD 15
AUDCHF 127
CADCHF 477
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
EURCAD 147
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
CADPLN -428
EURNOK 256
EURHUF 181
CADNOK 66
USDSEK -146
GBPAUD -116
USDSGD 56
GBPMXN 257
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
CHFNOK 71
EURGBP 46
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 16K
EURAUD 19K
NZDUSD -3K
CHFJPY -11K
EURCHF 13K
NZDCAD -3.2K
AUDUSD -849
AUDCHF 13K
CADCHF 28K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
EURCAD 18K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
CADPLN -178K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
CADNOK 72K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
USDSGD 7.7K
GBPMXN 49K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
CHFNOK 72K
EURGBP 832
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +130.01 USD
Schlechtester Trade: -253 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +776.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -411.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 121" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
Keine Bewertungen
