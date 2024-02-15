- 成長
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
27 (61.36%)
損失トレード:
17 (38.64%)
ベストトレード:
142.00 USD
最悪のトレード:
-50.29 USD
総利益:
737.31 USD (58 802 pips)
総損失:
-399.15 USD (29 267 pips)
最大連続の勝ち:
7 (195.66 USD)
最大連続利益:
195.66 USD (7)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
47.77%
最大入金額:
55.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.93
長いトレード:
36 (81.82%)
短いトレード:
8 (18.18%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
7.69 USD
平均利益:
27.31 USD
平均損失:
-23.48 USD
最大連続の負け:
6 (-51.27 USD)
最大連続損失:
-150.45 USD (3)
月間成長:
43.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.27 USD
最大の:
175.13 USD (17.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.80% (175.13 USD)
エクイティによる:
15.65% (77.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|36
|GBPJPY
|92
|CHFJPY
|13
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|15
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|32
|NZDUSD
|-15
|EURJPY
|48
|AUDJPY
|40
|CADJPY
|43
|NZDJPY
|-7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|USDJPY
|6.3K
|GBPJPY
|7.5K
|CHFJPY
|6.1K
|USDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|192
|USDCAD
|-1.5K
|EURNZD
|4.6K
|NZDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2.9K
|AUDJPY
|4.3K
|CADJPY
|2.2K
|NZDJPY
|-334
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +142.00 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +195.66 USD
最大連続損失: -51.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 7
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.27 × 75
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
