シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Nino
Marcellino Hendra Pratama

Nino

Marcellino Hendra Pratama
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 84%
OctaFX-Real8
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
27 (61.36%)
損失トレード:
17 (38.64%)
ベストトレード:
142.00 USD
最悪のトレード:
-50.29 USD
総利益:
737.31 USD (58 802 pips)
総損失:
-399.15 USD (29 267 pips)
最大連続の勝ち:
7 (195.66 USD)
最大連続利益:
195.66 USD (7)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
47.77%
最大入金額:
55.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.93
長いトレード:
36 (81.82%)
短いトレード:
8 (18.18%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
7.69 USD
平均利益:
27.31 USD
平均損失:
-23.48 USD
最大連続の負け:
6 (-51.27 USD)
最大連続損失:
-150.45 USD (3)
月間成長:
43.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.27 USD
最大の:
175.13 USD (17.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.80% (175.13 USD)
エクイティによる:
15.65% (77.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 3
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 81
USDJPY 36
GBPJPY 92
CHFJPY 13
USDCHF 2
GBPUSD 15
USDCAD -42
EURNZD 32
NZDUSD -15
EURJPY 48
AUDJPY 40
CADJPY 43
NZDJPY -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3.3K
USDJPY 6.3K
GBPJPY 7.5K
CHFJPY 6.1K
USDCHF 1.6K
GBPUSD 192
USDCAD -1.5K
EURNZD 4.6K
NZDUSD -1.1K
EURJPY 2.9K
AUDJPY 4.3K
CADJPY 2.2K
NZDJPY -334
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +142.00 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +195.66 USD
最大連続損失: -51.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real9
0.00 × 85
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
VTMarkets-Live 4
0.00 × 7
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
192 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Lu sjdifnddj test akun

レビューなし
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.27 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 15:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 13:33
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 00:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Nino
30 USD/月
84%
0
0
USD
388
USD
20
0%
44
61%
48%
1.84
7.69
USD
26%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください