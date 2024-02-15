SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Nino
Marcellino Hendra Pratama

Nino

Marcellino Hendra Pratama
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 84%
OctaFX-Real8
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
27 (61.36%)
Verlusttrades:
17 (38.64%)
Bester Trade:
142.00 USD
Schlechtester Trade:
-50.29 USD
Bruttoprofit:
737.31 USD (58 802 pips)
Bruttoverlust:
-399.15 USD (29 267 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (195.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
195.66 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
47.77%
Max deposit load:
55.03%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
1.93
Long-Positionen:
36 (81.82%)
Short-Positionen:
8 (18.18%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
7.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-51.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-150.45 USD (3)
Wachstum pro Monat :
43.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.27 USD
Maximaler:
175.13 USD (17.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.80% (175.13 USD)
Kapital:
15.65% (77.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 3
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 81
USDJPY 36
GBPJPY 92
CHFJPY 13
USDCHF 2
GBPUSD 15
USDCAD -42
EURNZD 32
NZDUSD -15
EURJPY 48
AUDJPY 40
CADJPY 43
NZDJPY -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -3.3K
USDJPY 6.3K
GBPJPY 7.5K
CHFJPY 6.1K
USDCHF 1.6K
GBPUSD 192
USDCAD -1.5K
EURNZD 4.6K
NZDUSD -1.1K
EURJPY 2.9K
AUDJPY 4.3K
CADJPY 2.2K
NZDJPY -334
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +142.00 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real9
0.00 × 85
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
VTMarkets-Live 4
0.00 × 7
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
noch 192 ...
Lu sjdifnddj test akun

Keine Bewertungen
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.27 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 15:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 13:33
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 00:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nino
30 USD pro Monat
84%
0
0
USD
388
USD
20
0%
44
61%
48%
1.84
7.69
USD
26%
1:200
