- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
26 (60.46%)
亏损交易:
17 (39.53%)
最好交易:
142.00 USD
最差交易:
-50.29 USD
毛利:
716.19 USD (58 253 pips)
毛利亏损:
-399.15 USD (29 267 pips)
最大连续赢利:
7 (195.66 USD)
最大连续盈利:
195.66 USD (7)
夏普比率:
0.23
交易活动:
47.77%
最大入金加载:
55.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 天
采收率:
1.81
长期交易:
35 (81.40%)
短期交易:
8 (18.60%)
利润因子:
1.79
预期回报:
7.37 USD
平均利润:
27.55 USD
平均损失:
-23.48 USD
最大连续失误:
6 (-51.27 USD)
最大连续亏损:
-150.45 USD (3)
每月增长:
26.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
51.27 USD
最大值:
175.13 USD (17.84%)
相对跌幅:
结余:
25.80% (175.13 USD)
净值:
15.65% (77.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|36
|GBPJPY
|92
|CHFJPY
|13
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|15
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|32
|NZDUSD
|-15
|EURJPY
|48
|AUDJPY
|40
|NZDJPY
|-7
|CADJPY
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|USDJPY
|6.3K
|GBPJPY
|7.5K
|CHFJPY
|6.1K
|USDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|192
|USDCAD
|-1.5K
|EURNZD
|4.6K
|NZDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2.9K
|AUDJPY
|4.3K
|NZDJPY
|-334
|CADJPY
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.00 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +195.66 USD
最大连续亏损: -51.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 7
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.27 × 75
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
Lu sjdifnddj test akun
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
74%
0
0
USD
USD
367
USD
USD
19
0%
43
60%
48%
1.79
7.37
USD
USD
26%
1:200