信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Nino
Marcellino Hendra Pratama

Nino

Marcellino Hendra Pratama
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 74%
OctaFX-Real8
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
43
盈利交易:
26 (60.46%)
亏损交易:
17 (39.53%)
最好交易:
142.00 USD
最差交易:
-50.29 USD
毛利:
716.19 USD (58 253 pips)
毛利亏损:
-399.15 USD (29 267 pips)
最大连续赢利:
7 (195.66 USD)
最大连续盈利:
195.66 USD (7)
夏普比率:
0.23
交易活动:
47.77%
最大入金加载:
55.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 天
采收率:
1.81
长期交易:
35 (81.40%)
短期交易:
8 (18.60%)
利润因子:
1.79
预期回报:
7.37 USD
平均利润:
27.55 USD
平均损失:
-23.48 USD
最大连续失误:
6 (-51.27 USD)
最大连续亏损:
-150.45 USD (3)
每月增长:
26.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
51.27 USD
最大值:
175.13 USD (17.84%)
相对跌幅:
结余:
25.80% (175.13 USD)
净值:
15.65% (77.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 3
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 81
USDJPY 36
GBPJPY 92
CHFJPY 13
USDCHF 2
GBPUSD 15
USDCAD -42
EURNZD 32
NZDUSD -15
EURJPY 48
AUDJPY 40
NZDJPY -7
CADJPY 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3.3K
USDJPY 6.3K
GBPJPY 7.5K
CHFJPY 6.1K
USDCHF 1.6K
GBPUSD 192
USDCAD -1.5K
EURNZD 4.6K
NZDUSD -1.1K
EURJPY 2.9K
AUDJPY 4.3K
NZDJPY -334
CADJPY 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +142.00 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +195.66 USD
最大连续亏损: -51.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real9
0.00 × 85
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
VTMarkets-Live 4
0.00 × 7
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
192 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Lu sjdifnddj test akun

没有评论
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.27 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 15:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 13:33
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 00:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nino
每月30 USD
74%
0
0
USD
367
USD
19
0%
43
60%
48%
1.79
7.37
USD
26%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载