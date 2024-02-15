- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
11.16 USD
Worst Trade:
-15.09 USD
Profitto lordo:
31.74 USD (631 pips)
Perdita lorda:
-65.92 USD (1 641 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (21.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
44.96%
Massimo carico di deposito:
27.85%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-3.11 USD
Profitto medio:
10.58 USD
Perdita media:
-8.24 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-51.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.27 USD (6)
Crescita mensile:
-1.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.27 USD
Massimale:
51.27 USD (7.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.74% (51.27 USD)
Per equità:
8.72% (88.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|-22
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|-15
|GBPJPY
|-8
|NZDJPY
|-7
|NZDUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-269
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|87
|USDCAD
|-288
|GBPJPY
|-400
|NZDJPY
|-334
|NZDUSD
|185
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.16 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.31 USD
Massima perdita consecutiva: -51.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.25 × 32
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
188 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Lu sjdifnddj test akun
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
536
USD
USD
7
0%
11
27%
45%
0.48
-3.11
USD
USD
9%
1:200