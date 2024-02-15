SegnaliSezioni
Marcellino Hendra Pratama

Nino

Marcellino Hendra Pratama
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
OctaFX-Real8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
11.16 USD
Worst Trade:
-15.09 USD
Profitto lordo:
31.74 USD (631 pips)
Perdita lorda:
-65.92 USD (1 641 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (21.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
44.96%
Massimo carico di deposito:
27.85%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-3.11 USD
Profitto medio:
10.58 USD
Perdita media:
-8.24 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-51.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.27 USD (6)
Crescita mensile:
-1.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.27 USD
Massimale:
51.27 USD (7.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.74% (51.27 USD)
Per equità:
8.72% (88.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
USDCAD 2
GBPJPY 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -22
GBPUSD 3
USDJPY 3
USDCAD -15
GBPJPY -8
NZDJPY -7
NZDUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -269
GBPUSD 9
USDJPY 87
USDCAD -288
GBPJPY -400
NZDJPY -334
NZDUSD 185
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.16 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.31 USD
Massima perdita consecutiva: -51.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
VTMarkets-Live 4
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 4
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.25 × 32
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
188 più
Lu sjdifnddj test akun

Non ci sono recensioni
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 00:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Share of trading days is too low
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 19:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 19:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 19:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.12 19:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 19:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.06 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.02 18:06
No swaps are charged on the signal account
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.