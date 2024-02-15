SeñalesSecciones
Marcellino Hendra Pratama

Nino

Marcellino Hendra Pratama
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 84%
OctaFX-Real8
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
27 (61.36%)
Transacciones Irrentables:
17 (38.64%)
Mejor transacción:
142.00 USD
Peor transacción:
-50.29 USD
Beneficio Bruto:
737.31 USD (58 802 pips)
Pérdidas Brutas:
-399.15 USD (29 267 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (195.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
195.66 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
47.77%
Carga máxima del depósito:
55.03%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
1.93
Transacciones Largas:
36 (81.82%)
Transacciones Cortas:
8 (18.18%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
7.69 USD
Beneficio medio:
27.31 USD
Pérdidas medias:
-23.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-51.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-150.45 USD (3)
Crecimiento al mes:
43.17%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.27 USD
Máxima:
175.13 USD (17.84%)
Reducción relativa:
De balance:
25.80% (175.13 USD)
De fondos:
15.65% (77.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 3
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 81
USDJPY 36
GBPJPY 92
CHFJPY 13
USDCHF 2
GBPUSD 15
USDCAD -42
EURNZD 32
NZDUSD -15
EURJPY 48
AUDJPY 40
CADJPY 43
NZDJPY -7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3.3K
USDJPY 6.3K
GBPJPY 7.5K
CHFJPY 6.1K
USDCHF 1.6K
GBPUSD 192
USDCAD -1.5K
EURNZD 4.6K
NZDUSD -1.1K
EURJPY 2.9K
AUDJPY 4.3K
CADJPY 2.2K
NZDJPY -334
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +142.00 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +195.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real9
0.00 × 85
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
VTMarkets-Live 4
0.00 × 7
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
otros 192...
Lu sjdifnddj test akun

No hay comentarios
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.27 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 15:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 13:33
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 00:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
