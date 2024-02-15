- Прирост
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
26 (60.46%)
Убыточных трейдов:
17 (39.53%)
Лучший трейд:
142.00 USD
Худший трейд:
-50.29 USD
Общая прибыль:
716.19 USD (58 253 pips)
Общий убыток:
-399.15 USD (29 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (195.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.66 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
47.77%
Макс. загрузка депозита:
55.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
35 (81.40%)
Коротких трейдов:
8 (18.60%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
7.37 USD
Средняя прибыль:
27.55 USD
Средний убыток:
-23.48 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-51.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.45 USD (3)
Прирост в месяц:
30.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.27 USD
Максимальная:
175.13 USD (17.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.80% (175.13 USD)
По эквити:
15.65% (77.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|36
|GBPJPY
|92
|CHFJPY
|13
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|15
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|32
|NZDUSD
|-15
|EURJPY
|48
|AUDJPY
|40
|NZDJPY
|-7
|CADJPY
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|USDJPY
|6.3K
|GBPJPY
|7.5K
|CHFJPY
|6.1K
|USDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|192
|USDCAD
|-1.5K
|EURNZD
|4.6K
|NZDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2.9K
|AUDJPY
|4.3K
|NZDJPY
|-334
|CADJPY
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.00 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +195.66 USD
Макс. убыток в серии: -51.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 7
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.27 × 75
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
