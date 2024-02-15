SinaisSeções
Marcellino Hendra Pratama

Nino

Marcellino Hendra Pratama
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 84%
OctaFX-Real8
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
27 (61.36%)
Negociações com perda:
17 (38.64%)
Melhor negociação:
142.00 USD
Pior negociação:
-50.29 USD
Lucro bruto:
737.31 USD (58 802 pips)
Perda bruta:
-399.15 USD (29 267 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (195.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
195.66 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
47.77%
Depósito máximo carregado:
55.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.93
Negociações longas:
36 (81.82%)
Negociações curtas:
8 (18.18%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
7.69 USD
Lucro médio:
27.31 USD
Perda média:
-23.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-51.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-150.45 USD (3)
Crescimento mensal:
43.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.27 USD
Máximo:
175.13 USD (17.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.80% (175.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.65% (77.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 3
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 81
USDJPY 36
GBPJPY 92
CHFJPY 13
USDCHF 2
GBPUSD 15
USDCAD -42
EURNZD 32
NZDUSD -15
EURJPY 48
AUDJPY 40
CADJPY 43
NZDJPY -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3.3K
USDJPY 6.3K
GBPJPY 7.5K
CHFJPY 6.1K
USDCHF 1.6K
GBPUSD 192
USDCAD -1.5K
EURNZD 4.6K
NZDUSD -1.1K
EURJPY 2.9K
AUDJPY 4.3K
CADJPY 2.2K
NZDJPY -334
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +142.00 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +195.66 USD
Máxima perda consecutiva: -51.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real9
0.00 × 85
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
VTMarkets-Live 4
0.00 × 7
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
192 mais ...
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.27 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 15:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 13:33
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 00:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
