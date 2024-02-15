- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
27 (61.36%)
Negociações com perda:
17 (38.64%)
Melhor negociação:
142.00 USD
Pior negociação:
-50.29 USD
Lucro bruto:
737.31 USD (58 802 pips)
Perda bruta:
-399.15 USD (29 267 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (195.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
195.66 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
47.77%
Depósito máximo carregado:
55.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.93
Negociações longas:
36 (81.82%)
Negociações curtas:
8 (18.18%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
7.69 USD
Lucro médio:
27.31 USD
Perda média:
-23.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-51.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-150.45 USD (3)
Crescimento mensal:
43.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.27 USD
Máximo:
175.13 USD (17.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.80% (175.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.65% (77.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|36
|GBPJPY
|92
|CHFJPY
|13
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|15
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|32
|NZDUSD
|-15
|EURJPY
|48
|AUDJPY
|40
|CADJPY
|43
|NZDJPY
|-7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|USDJPY
|6.3K
|GBPJPY
|7.5K
|CHFJPY
|6.1K
|USDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|192
|USDCAD
|-1.5K
|EURNZD
|4.6K
|NZDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2.9K
|AUDJPY
|4.3K
|CADJPY
|2.2K
|NZDJPY
|-334
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +142.00 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +195.66 USD
Máxima perda consecutiva: -51.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Lu sjdifnddj test akun
Sem comentários
