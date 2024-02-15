- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (72.73%)
En iyi işlem:
11.16 USD
En kötü işlem:
-15.09 USD
Brüt kâr:
31.74 USD (631 pips)
Brüt zarar:
-65.92 USD (1 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (21.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.31 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.34
Alım-satım etkinliği:
44.96%
Maks. mevduat yükü:
27.85%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
5 (45.45%)
Satış işlemleri:
6 (54.55%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-3.11 USD
Ortalama kâr:
10.58 USD
Ortalama zarar:
-8.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-51.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.27 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.27 USD
Maksimum:
51.27 USD (7.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.74% (51.27 USD)
Varlığa göre:
8.72% (88.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|-22
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|-15
|GBPJPY
|-8
|NZDJPY
|-7
|NZDUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-269
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|87
|USDCAD
|-288
|GBPJPY
|-400
|NZDJPY
|-334
|NZDUSD
|185
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.16 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.25 × 32
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
Lu sjdifnddj test akun
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
536
USD
USD
7
0%
11
27%
45%
0.48
-3.11
USD
USD
9%
1:200