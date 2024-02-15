시그널섹션
Marcellino Hendra Pratama

Nino

Marcellino Hendra Pratama
0 리뷰
안정성
21
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 65%
OctaFX-Real8
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
50
이익 거래:
30 (60.00%)
손실 거래:
20 (40.00%)
최고의 거래:
142.00 USD
최악의 거래:
-50.29 USD
총 수익:
978.47 USD (68 628 pips)
총 손실:
-496.96 USD (32 028 pips)
연속 최대 이익:
7 (195.66 USD)
연속 최대 이익:
241.16 USD (3)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
48.88%
최대 입금량:
55.03%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
2.75
롱(주식매수):
42 (84.00%)
숏(주식차입매도):
8 (16.00%)
수익 요인:
1.97
기대수익:
9.63 USD
평균 이익:
32.62 USD
평균 손실:
-24.85 USD
연속 최대 손실:
6 (-51.27 USD)
연속 최대 손실:
-150.45 USD (3)
월별 성장률:
16.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
51.27 USD
최대한의:
175.13 USD (17.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.80% (175.13 USD)
자본금별:
23.58% (91.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 10
GBPJPY 6
USDJPY 6
GBPUSD 4
CHFJPY 4
USDCHF 3
USDCAD 3
EURNZD 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 301
GBPJPY 114
USDJPY 36
GBPUSD -15
CHFJPY 13
USDCHF 2
USDCAD -42
EURNZD 32
EURJPY 15
NZDUSD -15
AUDJPY 40
CADJPY 43
NZDJPY -7
EURUSD -36
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 5.7K
GBPJPY 8.3K
USDJPY 6.3K
GBPUSD -778
CHFJPY 6.1K
USDCHF 1.6K
USDCAD -1.5K
EURNZD 4.6K
EURJPY 1.7K
NZDUSD -1.1K
AUDJPY 4.3K
CADJPY 2.2K
NZDJPY -334
EURUSD -516
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +142.00 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +195.66 USD
연속 최대 손실: -51.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradingProInternational-Live 2
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
VTMarkets-Live 4
0.00 × 7
4xCube-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
Tradeview-Markets Live 2
0.18 × 113
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
192 더...
Lu sjdifnddj test akun

리뷰 없음
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.27 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 15:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 13:33
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 00:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.