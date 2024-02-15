- 자본
- 축소
트레이드:
50
이익 거래:
30 (60.00%)
손실 거래:
20 (40.00%)
최고의 거래:
142.00 USD
최악의 거래:
-50.29 USD
총 수익:
978.47 USD (68 628 pips)
총 손실:
-496.96 USD (32 028 pips)
연속 최대 이익:
7 (195.66 USD)
연속 최대 이익:
241.16 USD (3)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
48.88%
최대 입금량:
55.03%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
2.75
롱(주식매수):
42 (84.00%)
숏(주식차입매도):
8 (16.00%)
수익 요인:
1.97
기대수익:
9.63 USD
평균 이익:
32.62 USD
평균 손실:
-24.85 USD
연속 최대 손실:
6 (-51.27 USD)
연속 최대 손실:
-150.45 USD (3)
월별 성장률:
16.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
51.27 USD
최대한의:
175.13 USD (17.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.80% (175.13 USD)
자본금별:
23.58% (91.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|301
|GBPJPY
|114
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|-15
|CHFJPY
|13
|USDCHF
|2
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|32
|EURJPY
|15
|NZDUSD
|-15
|AUDJPY
|40
|CADJPY
|43
|NZDJPY
|-7
|EURUSD
|-36
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.7K
|GBPJPY
|8.3K
|USDJPY
|6.3K
|GBPUSD
|-778
|CHFJPY
|6.1K
|USDCHF
|1.6K
|USDCAD
|-1.5K
|EURNZD
|4.6K
|EURJPY
|1.7K
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|4.3K
|CADJPY
|2.2K
|NZDJPY
|-334
|EURUSD
|-516
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +142.00 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +195.66 USD
연속 최대 손실: -51.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 7
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.18 × 113
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
