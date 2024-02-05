シグナルセクション
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R05

Chi Wai Chris Fan
レビュー0件
信頼性
108週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 7%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 583
利益トレード:
6 879 (65.00%)
損失トレード:
3 704 (35.00%)
ベストトレード:
738.33 USD
最悪のトレード:
-1 047.98 USD
総利益:
62 702.33 USD (642 600 pips)
総損失:
-54 830.62 USD (684 143 pips)
最大連続の勝ち:
41 (314.90 USD)
最大連続利益:
866.82 USD (12)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
68.68%
最大入金額:
52.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
136
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
5 109 (48.28%)
短いトレード:
5 474 (51.72%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
9.12 USD
平均損失:
-14.80 USD
最大連続の負け:
32 (-940.01 USD)
最大連続損失:
-4 214.24 USD (26)
月間成長:
1.89%
年間予想:
22.93%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 160.80 USD
最大の:
13 976.80 USD (49.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.58% (13 976.80 USD)
エクイティによる:
42.32% (4 304.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 7690
EURCAD 1076
USDCAD 693
AUDJPY 319
CHFJPY 176
CADCHF 160
GBPCHF 125
CADJPY 113
GBPCAD 82
AUDCAD 26
USDJPY 20
EURAUD 19
GBPAUD 11
EURNZD 10
GBPUSD 9
NZDJPY 8
EURJPY 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDNZD 6
EURCHF 5
NZDCHF 4
NZDCAD 3
GBPJPY 3
USDCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 8.7K
EURCAD -110
USDCAD 1K
AUDJPY -211
CHFJPY -3K
CADCHF -435
GBPCHF -283
CADJPY 900
GBPCAD 114
AUDCAD 117
USDJPY 1.3K
EURAUD 931
GBPAUD 567
EURNZD 678
GBPUSD 889
NZDJPY 571
EURJPY -1.7K
AUDUSD 459
NZDUSD -102
AUDNZD -92
EURCHF -3K
NZDCHF 449
NZDCAD 151
GBPJPY 176
USDCHF -232
GBPNZD 76
XAUUSD 3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 20K
EURCAD -22K
USDCAD 6.8K
AUDJPY -12K
CHFJPY -23K
CADCHF -11K
GBPCHF -4.8K
CADJPY 4.9K
GBPCAD -12K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 4.9K
EURAUD 12K
GBPAUD 5.1K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 1.7K
NZDJPY 2.8K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 323
NZDUSD -3.5K
AUDNZD -1.7K
EURCHF -7.8K
NZDCHF 1.7K
NZDCAD 1.4K
GBPJPY 1.9K
USDCHF -3.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD 31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +738.33 USD
最悪のトレード: -1 048 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +314.90 USD
最大連続損失: -940.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 22
ICMarkets-Live04
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 81
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.43 × 668
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 49
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 136
ICMarketsSC-Live31
0.93 × 29
ICMarkets-Live09
1.00 × 78
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.46 × 1459
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
11 より多く...
レビューなし
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 716 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.49% of days out of 602 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.17% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.30 21:55
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.97% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
