- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 583
利益トレード:
6 879 (65.00%)
損失トレード:
3 704 (35.00%)
ベストトレード:
738.33 USD
最悪のトレード:
-1 047.98 USD
総利益:
62 702.33 USD (642 600 pips)
総損失:
-54 830.62 USD (684 143 pips)
最大連続の勝ち:
41 (314.90 USD)
最大連続利益:
866.82 USD (12)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
68.68%
最大入金額:
52.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
136
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
5 109 (48.28%)
短いトレード:
5 474 (51.72%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
9.12 USD
平均損失:
-14.80 USD
最大連続の負け:
32 (-940.01 USD)
最大連続損失:
-4 214.24 USD (26)
月間成長:
1.89%
年間予想:
22.93%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 160.80 USD
最大の:
13 976.80 USD (49.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.58% (13 976.80 USD)
エクイティによる:
42.32% (4 304.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7690
|EURCAD
|1076
|USDCAD
|693
|AUDJPY
|319
|CHFJPY
|176
|CADCHF
|160
|GBPCHF
|125
|CADJPY
|113
|GBPCAD
|82
|AUDCAD
|26
|USDJPY
|20
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|5
|NZDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|XAUUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|8.7K
|EURCAD
|-110
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|-211
|CHFJPY
|-3K
|CADCHF
|-435
|GBPCHF
|-283
|CADJPY
|900
|GBPCAD
|114
|AUDCAD
|117
|USDJPY
|1.3K
|EURAUD
|931
|GBPAUD
|567
|EURNZD
|678
|GBPUSD
|889
|NZDJPY
|571
|EURJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|459
|NZDUSD
|-102
|AUDNZD
|-92
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|449
|NZDCAD
|151
|GBPJPY
|176
|USDCHF
|-232
|GBPNZD
|76
|XAUUSD
|3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|20K
|EURCAD
|-22K
|USDCAD
|6.8K
|AUDJPY
|-12K
|CHFJPY
|-23K
|CADCHF
|-11K
|GBPCHF
|-4.8K
|CADJPY
|4.9K
|GBPCAD
|-12K
|AUDCAD
|3.8K
|USDJPY
|4.9K
|EURAUD
|12K
|GBPAUD
|5.1K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDJPY
|2.8K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDUSD
|323
|NZDUSD
|-3.5K
|AUDNZD
|-1.7K
|EURCHF
|-7.8K
|NZDCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|1.9K
|USDCHF
|-3.9K
|GBPNZD
|2.1K
|XAUUSD
|31
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +738.33 USD
最悪のトレード: -1 048 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +314.90 USD
最大連続損失: -940.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 81
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.43 × 668
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live10
|0.55 × 49
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 136
|
ICMarketsSC-Live31
|0.93 × 29
|
ICMarkets-Live09
|1.00 × 78
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.46 × 1459
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
