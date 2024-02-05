- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 058
Kârla kapanan işlemler:
5 336 (66.21%)
Zararla kapanan işlemler:
2 722 (33.78%)
En iyi işlem:
738.33 USD
En kötü işlem:
-1 047.98 USD
Brüt kâr:
55 223.15 USD (525 020 pips)
Brüt zarar:
-47 795.69 USD (514 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (314.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
866.82 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
67.68%
Maks. mevduat yükü:
52.57%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
3 950 (49.02%)
Satış işlemleri:
4 108 (50.98%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
10.35 USD
Ortalama zarar:
-17.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-3 361.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 214.24 USD (26)
Aylık büyüme:
-8.58%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 160.80 USD
Maksimum:
12 464.72 USD (43.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.77% (12 464.72 USD)
Varlığa göre:
42.32% (4 304.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7011
|AUDJPY
|195
|EURCAD
|151
|GBPCHF
|125
|USDCAD
|115
|CADJPY
|108
|CHFJPY
|89
|GBPCAD
|82
|CADCHF
|33
|AUDCAD
|26
|USDJPY
|20
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|5
|NZDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|XAUUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7.6K
|AUDJPY
|690
|EURCAD
|-1.5K
|GBPCHF
|-283
|USDCAD
|216
|CADJPY
|895
|CHFJPY
|-1.6K
|GBPCAD
|114
|CADCHF
|118
|AUDCAD
|117
|USDJPY
|1.3K
|EURAUD
|931
|GBPAUD
|567
|EURNZD
|678
|GBPUSD
|889
|NZDJPY
|571
|EURJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|459
|NZDUSD
|-102
|AUDNZD
|-92
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|449
|NZDCAD
|151
|GBPJPY
|176
|USDCHF
|-232
|GBPNZD
|76
|XAUUSD
|3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|16K
|AUDJPY
|7.8K
|EURCAD
|-8.6K
|GBPCHF
|-4.8K
|USDCAD
|4.2K
|CADJPY
|4.5K
|CHFJPY
|-6.4K
|GBPCAD
|-12K
|CADCHF
|-973
|AUDCAD
|3.8K
|USDJPY
|4.9K
|EURAUD
|12K
|GBPAUD
|5.1K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDJPY
|2.8K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDUSD
|323
|NZDUSD
|-3.5K
|AUDNZD
|-1.7K
|EURCHF
|-7.8K
|NZDCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|1.9K
|USDCHF
|-3.9K
|GBPNZD
|2.1K
|XAUUSD
|31
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +738.33 USD
En kötü işlem: -1 048 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +314.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 361.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 81
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.43 × 668
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live10
|0.55 × 49
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 136
|
ICMarketsSC-Live31
|0.93 × 29
|
ICMarkets-Live09
|1.00 × 78
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.46 × 1459
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
95
99%
8 058
66%
68%
1.15
0.92
USD
USD
83%
1:500