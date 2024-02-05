- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 557
Прибыльных трейдов:
6 862 (64.99%)
Убыточных трейдов:
3 695 (35.00%)
Лучший трейд:
738.33 USD
Худший трейд:
-1 047.98 USD
Общая прибыль:
62 663.63 USD (641 227 pips)
Общий убыток:
-54 823.20 USD (683 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (314.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
866.82 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
68.68%
Макс. загрузка депозита:
52.57%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
171
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.56
Длинных трейдов:
5 091 (48.22%)
Коротких трейдов:
5 466 (51.78%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
9.13 USD
Средний убыток:
-14.84 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-940.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 214.24 USD (26)
Прирост в месяц:
3.77%
Годовой прогноз:
47.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 160.80 USD
Максимальная:
13 976.80 USD (49.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.58% (13 976.80 USD)
По эквити:
42.32% (4 304.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7683
|EURCAD
|1058
|USDCAD
|692
|AUDJPY
|319
|CHFJPY
|176
|CADCHF
|160
|GBPCHF
|125
|CADJPY
|113
|GBPCAD
|82
|AUDCAD
|26
|USDJPY
|20
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|5
|NZDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|XAUUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|8.7K
|EURCAD
|-130
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|-211
|CHFJPY
|-3K
|CADCHF
|-435
|GBPCHF
|-283
|CADJPY
|900
|GBPCAD
|114
|AUDCAD
|117
|USDJPY
|1.3K
|EURAUD
|931
|GBPAUD
|567
|EURNZD
|678
|GBPUSD
|889
|NZDJPY
|571
|EURJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|459
|NZDUSD
|-102
|AUDNZD
|-92
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|449
|NZDCAD
|151
|GBPJPY
|176
|USDCHF
|-232
|GBPNZD
|76
|XAUUSD
|3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|20K
|EURCAD
|-22K
|USDCAD
|6.7K
|AUDJPY
|-12K
|CHFJPY
|-23K
|CADCHF
|-11K
|GBPCHF
|-4.8K
|CADJPY
|4.9K
|GBPCAD
|-12K
|AUDCAD
|3.8K
|USDJPY
|4.9K
|EURAUD
|12K
|GBPAUD
|5.1K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDJPY
|2.8K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDUSD
|323
|NZDUSD
|-3.5K
|AUDNZD
|-1.7K
|EURCHF
|-7.8K
|NZDCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|1.9K
|USDCHF
|-3.9K
|GBPNZD
|2.1K
|XAUUSD
|31
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +738.33 USD
Худший трейд: -1 048 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +314.90 USD
Макс. убыток в серии: -940.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 81
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.43 × 668
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live10
|0.55 × 49
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 136
|
ICMarketsSC-Live31
|0.93 × 29
|
ICMarkets-Live09
|1.00 × 78
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.46 × 1459
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
еще 11...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
108
99%
10 557
64%
69%
1.14
0.74
USD
USD
88%
1:500