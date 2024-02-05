СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CP LDN R05
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R05

Chi Wai Chris Fan
0 отзывов
Надежность
108 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 7%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 557
Прибыльных трейдов:
6 862 (64.99%)
Убыточных трейдов:
3 695 (35.00%)
Лучший трейд:
738.33 USD
Худший трейд:
-1 047.98 USD
Общая прибыль:
62 663.63 USD (641 227 pips)
Общий убыток:
-54 823.20 USD (683 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (314.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
866.82 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
68.68%
Макс. загрузка депозита:
52.57%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
171
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.56
Длинных трейдов:
5 091 (48.22%)
Коротких трейдов:
5 466 (51.78%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
9.13 USD
Средний убыток:
-14.84 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-940.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 214.24 USD (26)
Прирост в месяц:
3.77%
Годовой прогноз:
47.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 160.80 USD
Максимальная:
13 976.80 USD (49.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.58% (13 976.80 USD)
По эквити:
42.32% (4 304.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 7683
EURCAD 1058
USDCAD 692
AUDJPY 319
CHFJPY 176
CADCHF 160
GBPCHF 125
CADJPY 113
GBPCAD 82
AUDCAD 26
USDJPY 20
EURAUD 19
GBPAUD 11
EURNZD 10
GBPUSD 9
NZDJPY 8
EURJPY 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDNZD 6
EURCHF 5
NZDCHF 4
NZDCAD 3
GBPJPY 3
USDCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 8.7K
EURCAD -130
USDCAD 1K
AUDJPY -211
CHFJPY -3K
CADCHF -435
GBPCHF -283
CADJPY 900
GBPCAD 114
AUDCAD 117
USDJPY 1.3K
EURAUD 931
GBPAUD 567
EURNZD 678
GBPUSD 889
NZDJPY 571
EURJPY -1.7K
AUDUSD 459
NZDUSD -102
AUDNZD -92
EURCHF -3K
NZDCHF 449
NZDCAD 151
GBPJPY 176
USDCHF -232
GBPNZD 76
XAUUSD 3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 20K
EURCAD -22K
USDCAD 6.7K
AUDJPY -12K
CHFJPY -23K
CADCHF -11K
GBPCHF -4.8K
CADJPY 4.9K
GBPCAD -12K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 4.9K
EURAUD 12K
GBPAUD 5.1K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 1.7K
NZDJPY 2.8K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 323
NZDUSD -3.5K
AUDNZD -1.7K
EURCHF -7.8K
NZDCHF 1.7K
NZDCAD 1.4K
GBPJPY 1.9K
USDCHF -3.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD 31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +738.33 USD
Худший трейд: -1 048 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +314.90 USD
Макс. убыток в серии: -940.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 22
ICMarkets-Live04
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 81
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.43 × 668
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 49
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 136
ICMarketsSC-Live31
0.93 × 29
ICMarkets-Live09
1.00 × 78
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.46 × 1459
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
еще 11...
Нет отзывов
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 716 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.49% of days out of 602 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.17% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.30 21:55
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.97% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
