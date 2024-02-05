SeñalesSecciones
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R05

Chi Wai Chris Fan
0 comentarios
Fiabilidad
108 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 7%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 583
Transacciones Rentables:
6 879 (65.00%)
Transacciones Irrentables:
3 704 (35.00%)
Mejor transacción:
738.33 USD
Peor transacción:
-1 047.98 USD
Beneficio Bruto:
62 702.33 USD (642 600 pips)
Pérdidas Brutas:
-54 830.62 USD (684 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (314.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
866.82 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
68.68%
Carga máxima del depósito:
52.57%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
136
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.56
Transacciones Largas:
5 109 (48.28%)
Transacciones Cortas:
5 474 (51.72%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
9.12 USD
Pérdidas medias:
-14.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-940.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 214.24 USD (26)
Crecimiento al mes:
3.23%
Pronóstico anual:
39.15%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 160.80 USD
Máxima:
13 976.80 USD (49.26%)
Reducción relativa:
De balance:
87.58% (13 976.80 USD)
De fondos:
42.32% (4 304.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 7690
EURCAD 1076
USDCAD 693
AUDJPY 319
CHFJPY 176
CADCHF 160
GBPCHF 125
CADJPY 113
GBPCAD 82
AUDCAD 26
USDJPY 20
EURAUD 19
GBPAUD 11
EURNZD 10
GBPUSD 9
NZDJPY 8
EURJPY 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDNZD 6
EURCHF 5
NZDCHF 4
NZDCAD 3
GBPJPY 3
USDCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 8.7K
EURCAD -110
USDCAD 1K
AUDJPY -211
CHFJPY -3K
CADCHF -435
GBPCHF -283
CADJPY 900
GBPCAD 114
AUDCAD 117
USDJPY 1.3K
EURAUD 931
GBPAUD 567
EURNZD 678
GBPUSD 889
NZDJPY 571
EURJPY -1.7K
AUDUSD 459
NZDUSD -102
AUDNZD -92
EURCHF -3K
NZDCHF 449
NZDCAD 151
GBPJPY 176
USDCHF -232
GBPNZD 76
XAUUSD 3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 20K
EURCAD -22K
USDCAD 6.8K
AUDJPY -12K
CHFJPY -23K
CADCHF -11K
GBPCHF -4.8K
CADJPY 4.9K
GBPCAD -12K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 4.9K
EURAUD 12K
GBPAUD 5.1K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 1.7K
NZDJPY 2.8K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 323
NZDUSD -3.5K
AUDNZD -1.7K
EURCHF -7.8K
NZDCHF 1.7K
NZDCAD 1.4K
GBPJPY 1.9K
USDCHF -3.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD 31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +738.33 USD
Peor transacción: -1 048 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +314.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -940.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 22
ICMarkets-Live04
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 81
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.43 × 668
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 49
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 136
ICMarketsSC-Live31
0.93 × 29
ICMarkets-Live09
1.00 × 78
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.46 × 1459
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
otros 11...
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 716 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.49% of days out of 602 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.17% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.30 21:55
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.97% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.