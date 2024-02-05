SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CP LDN R05
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R05

Chi Wai Chris Fan
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 9%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 058
Profit Trade:
5 336 (66.21%)
Loss Trade:
2 722 (33.78%)
Best Trade:
738.33 USD
Worst Trade:
-1 047.98 USD
Profitto lordo:
55 223.15 USD (525 020 pips)
Perdita lorda:
-47 795.69 USD (514 123 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (314.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
866.82 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
67.68%
Massimo carico di deposito:
52.57%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
3 950 (49.02%)
Short Trade:
4 108 (50.98%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
10.35 USD
Perdita media:
-17.56 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-3 361.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 214.24 USD (26)
Crescita mensile:
-8.39%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 160.80 USD
Massimale:
12 464.72 USD (43.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.77% (12 464.72 USD)
Per equità:
42.32% (4 304.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 7011
AUDJPY 195
EURCAD 151
GBPCHF 125
USDCAD 115
CADJPY 108
CHFJPY 89
GBPCAD 82
CADCHF 33
AUDCAD 26
USDJPY 20
EURAUD 19
GBPAUD 11
EURNZD 10
GBPUSD 9
NZDJPY 8
EURJPY 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDNZD 6
EURCHF 5
NZDCHF 4
NZDCAD 3
GBPJPY 3
USDCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 7.6K
AUDJPY 690
EURCAD -1.5K
GBPCHF -283
USDCAD 216
CADJPY 895
CHFJPY -1.6K
GBPCAD 114
CADCHF 118
AUDCAD 117
USDJPY 1.3K
EURAUD 931
GBPAUD 567
EURNZD 678
GBPUSD 889
NZDJPY 571
EURJPY -1.7K
AUDUSD 459
NZDUSD -102
AUDNZD -92
EURCHF -3K
NZDCHF 449
NZDCAD 151
GBPJPY 176
USDCHF -232
GBPNZD 76
XAUUSD 3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 16K
AUDJPY 7.8K
EURCAD -8.6K
GBPCHF -4.8K
USDCAD 4.2K
CADJPY 4.5K
CHFJPY -6.4K
GBPCAD -12K
CADCHF -973
AUDCAD 3.8K
USDJPY 4.9K
EURAUD 12K
GBPAUD 5.1K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 1.7K
NZDJPY 2.8K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 323
NZDUSD -3.5K
AUDNZD -1.7K
EURCHF -7.8K
NZDCHF 1.7K
NZDCAD 1.4K
GBPJPY 1.9K
USDCHF -3.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD 31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +738.33 USD
Worst Trade: -1 048 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +314.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3 361.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 22
ICMarkets-Live04
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 81
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.43 × 668
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 49
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 136
ICMarketsSC-Live31
0.93 × 29
ICMarkets-Live09
1.00 × 78
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.46 × 1459
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.49% of days out of 602 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.17% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.30 21:55
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.97% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.08 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CP LDN R05
30USD al mese
9%
0
0
USD
5.5K
USD
95
99%
8 058
66%
68%
1.15
0.92
USD
83%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.