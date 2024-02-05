- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10 583
Negociações com lucro:
6 879 (65.00%)
Negociações com perda:
3 704 (35.00%)
Melhor negociação:
738.33 USD
Pior negociação:
-1 047.98 USD
Lucro bruto:
62 702.33 USD (642 600 pips)
Perda bruta:
-54 830.62 USD (684 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (314.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
866.82 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
68.68%
Depósito máximo carregado:
52.57%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
136
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.56
Negociações longas:
5 109 (48.28%)
Negociações curtas:
5 474 (51.72%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
9.12 USD
Perda média:
-14.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-940.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 214.24 USD (26)
Crescimento mensal:
2.63%
Previsão anual:
32.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 160.80 USD
Máximo:
13 976.80 USD (49.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.58% (13 976.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.32% (4 304.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7690
|EURCAD
|1076
|USDCAD
|693
|AUDJPY
|319
|CHFJPY
|176
|CADCHF
|160
|GBPCHF
|125
|CADJPY
|113
|GBPCAD
|82
|AUDCAD
|26
|USDJPY
|20
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|5
|NZDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|XAUUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|8.7K
|EURCAD
|-110
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|-211
|CHFJPY
|-3K
|CADCHF
|-435
|GBPCHF
|-283
|CADJPY
|900
|GBPCAD
|114
|AUDCAD
|117
|USDJPY
|1.3K
|EURAUD
|931
|GBPAUD
|567
|EURNZD
|678
|GBPUSD
|889
|NZDJPY
|571
|EURJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|459
|NZDUSD
|-102
|AUDNZD
|-92
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|449
|NZDCAD
|151
|GBPJPY
|176
|USDCHF
|-232
|GBPNZD
|76
|XAUUSD
|3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|20K
|EURCAD
|-22K
|USDCAD
|6.8K
|AUDJPY
|-12K
|CHFJPY
|-23K
|CADCHF
|-11K
|GBPCHF
|-4.8K
|CADJPY
|4.9K
|GBPCAD
|-12K
|AUDCAD
|3.8K
|USDJPY
|4.9K
|EURAUD
|12K
|GBPAUD
|5.1K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDJPY
|2.8K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDUSD
|323
|NZDUSD
|-3.5K
|AUDNZD
|-1.7K
|EURCHF
|-7.8K
|NZDCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|1.9K
|USDCHF
|-3.9K
|GBPNZD
|2.1K
|XAUUSD
|31
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +738.33 USD
Pior negociação: -1 048 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +314.90 USD
Máxima perda consecutiva: -940.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 81
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.43 × 668
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live10
|0.55 × 49
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 136
|
ICMarketsSC-Live31
|0.93 × 29
|
ICMarkets-Live09
|1.00 × 78
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.46 × 1459
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
108
99%
10 583
65%
69%
1.14
0.74
USD
USD
88%
1:500