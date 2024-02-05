시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CP LDN R05
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R05

Chi Wai Chris Fan
0 리뷰
안정성
110
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 12%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
10 877
이익 거래:
7 065 (64.95%)
손실 거래:
3 812 (35.05%)
최고의 거래:
738.33 USD
최악의 거래:
-1 047.98 USD
총 수익:
63 319.44 USD (655 976 pips)
총 손실:
-55 064.38 USD (694 073 pips)
연속 최대 이익:
41 (314.90 USD)
연속 최대 이익:
866.82 USD (12)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
68.68%
최대 입금량:
52.57%
최근 거래:
58 분 전
주별 거래 수:
215
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
5 217 (47.96%)
숏(주식차입매도):
5 660 (52.04%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.76 USD
평균 이익:
8.96 USD
평균 손실:
-14.45 USD
연속 최대 손실:
32 (-940.01 USD)
연속 최대 손실:
-4 214.24 USD (26)
월별 성장률:
13.85%
연간 예측:
168.03%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 160.80 USD
최대한의:
13 976.80 USD (49.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.58% (13 976.80 USD)
자본금별:
42.32% (4 304.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 7774
EURCAD 1184
USDCAD 795
AUDJPY 319
CHFJPY 176
CADCHF 160
GBPCHF 125
CADJPY 113
GBPCAD 82
AUDCAD 26
USDJPY 20
EURAUD 19
GBPAUD 11
EURNZD 10
GBPUSD 9
NZDJPY 8
EURJPY 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDNZD 6
EURCHF 5
NZDCHF 4
NZDCAD 3
GBPJPY 3
USDCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 8.9K
EURCAD 1
USDCAD 1.1K
AUDJPY -211
CHFJPY -3K
CADCHF -435
GBPCHF -283
CADJPY 900
GBPCAD 114
AUDCAD 117
USDJPY 1.3K
EURAUD 931
GBPAUD 567
EURNZD 678
GBPUSD 889
NZDJPY 571
EURJPY -1.7K
AUDUSD 459
NZDUSD -102
AUDNZD -92
EURCHF -3K
NZDCHF 449
NZDCAD 151
GBPJPY 176
USDCHF -232
GBPNZD 76
XAUUSD 3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 20K
EURCAD -21K
USDCAD 9.9K
AUDJPY -12K
CHFJPY -23K
CADCHF -11K
GBPCHF -4.8K
CADJPY 4.9K
GBPCAD -12K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 4.9K
EURAUD 12K
GBPAUD 5.1K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 1.7K
NZDJPY 2.8K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 323
NZDUSD -3.5K
AUDNZD -1.7K
EURCHF -7.8K
NZDCHF 1.7K
NZDCAD 1.4K
GBPJPY 1.9K
USDCHF -3.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD 31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +738.33 USD
최악의 거래: -1 048 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +314.90 USD
연속 최대 손실: -940.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 22
ICMarkets-Live04
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 81
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.43 × 668
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 49
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 136
ICMarketsSC-Live31
0.93 × 29
ICMarkets-Live09
1.00 × 78
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.46 × 1459
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
11 더...
리뷰 없음
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 716 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.49% of days out of 602 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.17% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.30 21:55
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.97% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
