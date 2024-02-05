- 자본
- 축소
트레이드:
10 877
이익 거래:
7 065 (64.95%)
손실 거래:
3 812 (35.05%)
최고의 거래:
738.33 USD
최악의 거래:
-1 047.98 USD
총 수익:
63 319.44 USD (655 976 pips)
총 손실:
-55 064.38 USD (694 073 pips)
연속 최대 이익:
41 (314.90 USD)
연속 최대 이익:
866.82 USD (12)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
68.68%
최대 입금량:
52.57%
최근 거래:
58 분 전
주별 거래 수:
215
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
5 217 (47.96%)
숏(주식차입매도):
5 660 (52.04%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.76 USD
평균 이익:
8.96 USD
평균 손실:
-14.45 USD
연속 최대 손실:
32 (-940.01 USD)
연속 최대 손실:
-4 214.24 USD (26)
월별 성장률:
13.85%
연간 예측:
168.03%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 160.80 USD
최대한의:
13 976.80 USD (49.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.58% (13 976.80 USD)
자본금별:
42.32% (4 304.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7774
|EURCAD
|1184
|USDCAD
|795
|AUDJPY
|319
|CHFJPY
|176
|CADCHF
|160
|GBPCHF
|125
|CADJPY
|113
|GBPCAD
|82
|AUDCAD
|26
|USDJPY
|20
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|5
|NZDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|XAUUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|8.9K
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1.1K
|AUDJPY
|-211
|CHFJPY
|-3K
|CADCHF
|-435
|GBPCHF
|-283
|CADJPY
|900
|GBPCAD
|114
|AUDCAD
|117
|USDJPY
|1.3K
|EURAUD
|931
|GBPAUD
|567
|EURNZD
|678
|GBPUSD
|889
|NZDJPY
|571
|EURJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|459
|NZDUSD
|-102
|AUDNZD
|-92
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|449
|NZDCAD
|151
|GBPJPY
|176
|USDCHF
|-232
|GBPNZD
|76
|XAUUSD
|3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|20K
|EURCAD
|-21K
|USDCAD
|9.9K
|AUDJPY
|-12K
|CHFJPY
|-23K
|CADCHF
|-11K
|GBPCHF
|-4.8K
|CADJPY
|4.9K
|GBPCAD
|-12K
|AUDCAD
|3.8K
|USDJPY
|4.9K
|EURAUD
|12K
|GBPAUD
|5.1K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDJPY
|2.8K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDUSD
|323
|NZDUSD
|-3.5K
|AUDNZD
|-1.7K
|EURCHF
|-7.8K
|NZDCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|1.9K
|USDCHF
|-3.9K
|GBPNZD
|2.1K
|XAUUSD
|31
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +738.33 USD
최악의 거래: -1 048 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +314.90 USD
연속 최대 손실: -940.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 81
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.43 × 668
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live10
|0.55 × 49
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 136
|
ICMarketsSC-Live31
|0.93 × 29
|
ICMarkets-Live09
|1.00 × 78
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.46 × 1459
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
