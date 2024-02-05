SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CP LDN R05
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R05

Chi Wai Chris Fan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
108 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 614
Gewinntrades:
6 898 (64.98%)
Verlusttrades:
3 716 (35.01%)
Bester Trade:
738.33 USD
Schlechtester Trade:
-1 047.98 USD
Bruttoprofit:
62 743.11 USD (644 040 pips)
Bruttoverlust:
-54 838.02 USD (684 580 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (314.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
866.82 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
68.68%
Max deposit load:
52.57%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
154
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.57
Long-Positionen:
5 117 (48.21%)
Short-Positionen:
5 497 (51.79%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-940.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 214.24 USD (26)
Wachstum pro Monat :
2.20%
Jahresprognose:
26.72%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 160.80 USD
Maximaler:
13 976.80 USD (49.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.58% (13 976.80 USD)
Kapital:
42.32% (4 304.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 7698
EURCAD 1084
USDCAD 708
AUDJPY 319
CHFJPY 176
CADCHF 160
GBPCHF 125
CADJPY 113
GBPCAD 82
AUDCAD 26
USDJPY 20
EURAUD 19
GBPAUD 11
EURNZD 10
GBPUSD 9
NZDJPY 8
EURJPY 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDNZD 6
EURCHF 5
NZDCHF 4
NZDCAD 3
GBPJPY 3
USDCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 8.7K
EURCAD -103
USDCAD 1K
AUDJPY -211
CHFJPY -3K
CADCHF -435
GBPCHF -283
CADJPY 900
GBPCAD 114
AUDCAD 117
USDJPY 1.3K
EURAUD 931
GBPAUD 567
EURNZD 678
GBPUSD 889
NZDJPY 571
EURJPY -1.7K
AUDUSD 459
NZDUSD -102
AUDNZD -92
EURCHF -3K
NZDCHF 449
NZDCAD 151
GBPJPY 176
USDCHF -232
GBPNZD 76
XAUUSD 3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 20K
EURCAD -21K
USDCAD 7.3K
AUDJPY -12K
CHFJPY -23K
CADCHF -11K
GBPCHF -4.8K
CADJPY 4.9K
GBPCAD -12K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 4.9K
EURAUD 12K
GBPAUD 5.1K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 1.7K
NZDJPY 2.8K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 323
NZDUSD -3.5K
AUDNZD -1.7K
EURCHF -7.8K
NZDCHF 1.7K
NZDCAD 1.4K
GBPJPY 1.9K
USDCHF -3.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD 31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +738.33 USD
Schlechtester Trade: -1 048 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +314.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -940.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 22
ICMarkets-Live04
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 81
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.43 × 668
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 49
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 136
ICMarketsSC-Live31
0.93 × 29
ICMarkets-Live09
1.00 × 78
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.46 × 1459
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
noch 11 ...
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CP LDN R05
30 USD pro Monat
8%
0
0
USD
8K
USD
108
99%
10 614
64%
69%
1.14
0.74
USD
88%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.