Chi Wai Chris Fan

CP LDN R05

Chi Wai Chris Fan
0 reviews
Reliability
108 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
10 534
Profit Trades:
6 841 (64.94%)
Loss Trades:
3 693 (35.06%)
Best trade:
738.33 USD
Worst trade:
-1 047.98 USD
Gross Profit:
62 638.94 USD (639 813 pips)
Gross Loss:
-54 822.76 USD (683 647 pips)
Maximum consecutive wins:
41 (314.90 USD)
Maximal consecutive profit:
866.82 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
68.68%
Max deposit load:
52.57%
Latest trade:
38 minutes ago
Trades per week:
199
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
0.56
Long Trades:
5 074 (48.17%)
Short Trades:
5 460 (51.83%)
Profit Factor:
1.14
Expected Payoff:
0.74 USD
Average Profit:
9.16 USD
Average Loss:
-14.85 USD
Maximum consecutive losses:
32 (-940.01 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 214.24 USD (26)
Monthly growth:
3.90%
Annual Forecast:
47.29%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 160.80 USD
Maximal:
13 976.80 USD (49.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
87.58% (13 976.80 USD)
By Equity:
42.32% (4 304.84 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 7679
EURCAD 1041
USDCAD 690
AUDJPY 319
CHFJPY 176
CADCHF 160
GBPCHF 125
CADJPY 113
GBPCAD 82
AUDCAD 26
USDJPY 20
EURAUD 19
GBPAUD 11
EURNZD 10
GBPUSD 9
NZDJPY 8
EURJPY 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDNZD 6
EURCHF 5
NZDCHF 4
NZDCAD 3
GBPJPY 3
USDCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 8.7K
EURCAD -146
USDCAD 1K
AUDJPY -211
CHFJPY -3K
CADCHF -435
GBPCHF -283
CADJPY 900
GBPCAD 114
AUDCAD 117
USDJPY 1.3K
EURAUD 931
GBPAUD 567
EURNZD 678
GBPUSD 889
NZDJPY 571
EURJPY -1.7K
AUDUSD 459
NZDUSD -102
AUDNZD -92
EURCHF -3K
NZDCHF 449
NZDCAD 151
GBPJPY 176
USDCHF -232
GBPNZD 76
XAUUSD 3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 19K
EURCAD -23K
USDCAD 6.5K
AUDJPY -12K
CHFJPY -23K
CADCHF -11K
GBPCHF -4.8K
CADJPY 4.9K
GBPCAD -12K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 4.9K
EURAUD 12K
GBPAUD 5.1K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 1.7K
NZDJPY 2.8K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 323
NZDUSD -3.5K
AUDNZD -1.7K
EURCHF -7.8K
NZDCHF 1.7K
NZDCAD 1.4K
GBPJPY 1.9K
USDCHF -3.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD 31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +738.33 USD
Worst trade: -1 048 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 26
Maximal consecutive profit: +314.90 USD
Maximal consecutive loss: -940.01 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlackBullMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 22
ICMarkets-Live04
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 81
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.43 × 668
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 49
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 136
ICMarketsSC-Live31
0.93 × 29
ICMarkets-Live09
1.00 × 78
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.46 × 1459
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
11 more...
No reviews
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 716 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.49% of days out of 602 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.17% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.30 21:55
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.97% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
