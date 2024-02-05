- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
10 534
Profit Trades:
6 841 (64.94%)
Loss Trades:
3 693 (35.06%)
Best trade:
738.33 USD
Worst trade:
-1 047.98 USD
Gross Profit:
62 638.94 USD (639 813 pips)
Gross Loss:
-54 822.76 USD (683 647 pips)
Maximum consecutive wins:
41 (314.90 USD)
Maximal consecutive profit:
866.82 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
68.68%
Max deposit load:
52.57%
Latest trade:
38 minutes ago
Trades per week:
199
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
0.56
Long Trades:
5 074 (48.17%)
Short Trades:
5 460 (51.83%)
Profit Factor:
1.14
Expected Payoff:
0.74 USD
Average Profit:
9.16 USD
Average Loss:
-14.85 USD
Maximum consecutive losses:
32 (-940.01 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 214.24 USD (26)
Monthly growth:
3.90%
Annual Forecast:
47.29%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 160.80 USD
Maximal:
13 976.80 USD (49.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
87.58% (13 976.80 USD)
By Equity:
42.32% (4 304.84 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7679
|EURCAD
|1041
|USDCAD
|690
|AUDJPY
|319
|CHFJPY
|176
|CADCHF
|160
|GBPCHF
|125
|CADJPY
|113
|GBPCAD
|82
|AUDCAD
|26
|USDJPY
|20
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|5
|NZDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|XAUUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|8.7K
|EURCAD
|-146
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|-211
|CHFJPY
|-3K
|CADCHF
|-435
|GBPCHF
|-283
|CADJPY
|900
|GBPCAD
|114
|AUDCAD
|117
|USDJPY
|1.3K
|EURAUD
|931
|GBPAUD
|567
|EURNZD
|678
|GBPUSD
|889
|NZDJPY
|571
|EURJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|459
|NZDUSD
|-102
|AUDNZD
|-92
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|449
|NZDCAD
|151
|GBPJPY
|176
|USDCHF
|-232
|GBPNZD
|76
|XAUUSD
|3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|19K
|EURCAD
|-23K
|USDCAD
|6.5K
|AUDJPY
|-12K
|CHFJPY
|-23K
|CADCHF
|-11K
|GBPCHF
|-4.8K
|CADJPY
|4.9K
|GBPCAD
|-12K
|AUDCAD
|3.8K
|USDJPY
|4.9K
|EURAUD
|12K
|GBPAUD
|5.1K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDJPY
|2.8K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDUSD
|323
|NZDUSD
|-3.5K
|AUDNZD
|-1.7K
|EURCHF
|-7.8K
|NZDCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|1.9K
|USDCHF
|-3.9K
|GBPNZD
|2.1K
|XAUUSD
|31
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +738.33 USD
Worst trade: -1 048 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 26
Maximal consecutive profit: +314.90 USD
Maximal consecutive loss: -940.01 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlackBullMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 81
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.43 × 668
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live10
|0.55 × 49
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 136
|
ICMarketsSC-Live31
|0.93 × 29
|
ICMarkets-Live09
|1.00 × 78
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.46 × 1459
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
30 USD per month
6%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
108
99%
10 534
64%
69%
1.14
0.74
USD
USD
88%
1:500