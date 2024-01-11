シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Cleopatra FX triple 004
Nestor Alejandro Chiariello

Cleopatra FX triple 004

Nestor Alejandro Chiariello
レビュー0件
信頼性
109週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 147%
GrandCapital-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 029
利益トレード:
708 (68.80%)
損失トレード:
321 (31.20%)
ベストトレード:
276.01 USD
最悪のトレード:
-65.97 USD
総利益:
7 928.46 USD (320 936 pips)
総損失:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
最大連続の勝ち:
62 (180.62 USD)
最大連続利益:
572.87 USD (6)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
77.94%
最大入金額:
50.04%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
10.82
長いトレード:
338 (32.85%)
短いトレード:
691 (67.15%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
4.13 USD
平均利益:
11.20 USD
平均損失:
-11.46 USD
最大連続の負け:
11 (-262.73 USD)
最大連続損失:
-366.60 USD (9)
月間成長:
2.63%
年間予想:
31.91%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
392.80 USD (6.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.78% (304.68 USD)
エクイティによる:
59.79% (3 348.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 837
EURUSD 98
AUDUSD 94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 3.7K
EURUSD 263
AUDUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 33K
EURUSD 21K
AUDUSD 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +276.01 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +180.62 USD
最大連続損失: -262.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GrandCapital-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.32 × 121
Pepperstone-Demo02
1.13 × 38
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Buy 📈✅
https://www.mql5.com/en/market/product/94266
レビューなし
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 00:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 48 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 46 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Cleopatra FX triple 004
30 USD/月
147%
0
0
USD
7.2K
USD
109
99%
1 029
68%
78%
2.15
4.13
USD
60%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください