- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 029
利益トレード:
708 (68.80%)
損失トレード:
321 (31.20%)
ベストトレード:
276.01 USD
最悪のトレード:
-65.97 USD
総利益:
7 928.46 USD (320 936 pips)
総損失:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
最大連続の勝ち:
62 (180.62 USD)
最大連続利益:
572.87 USD (6)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
77.94%
最大入金額:
50.04%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
10.82
長いトレード:
338 (32.85%)
短いトレード:
691 (67.15%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
4.13 USD
平均利益:
11.20 USD
平均損失:
-11.46 USD
最大連続の負け:
11 (-262.73 USD)
最大連続損失:
-366.60 USD (9)
月間成長:
2.63%
年間予想:
31.91%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
392.80 USD (6.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.78% (304.68 USD)
エクイティによる:
59.79% (3 348.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|837
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|94
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|263
|AUDUSD
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|33K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GrandCapital-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.32 × 121
|
Pepperstone-Demo02
|1.13 × 38
