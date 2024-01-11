- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 029
盈利交易:
708 (68.80%)
亏损交易:
321 (31.20%)
最好交易:
276.01 USD
最差交易:
-65.97 USD
毛利:
7 928.46 USD (320 936 pips)
毛利亏损:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
最大连续赢利:
62 (180.62 USD)
最大连续盈利:
572.87 USD (6)
夏普比率:
0.18
交易活动:
77.94%
最大入金加载:
50.04%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
6 天
采收率:
10.82
长期交易:
338 (32.85%)
短期交易:
691 (67.15%)
利润因子:
2.16
预期回报:
4.13 USD
平均利润:
11.20 USD
平均损失:
-11.46 USD
最大连续失误:
11 (-262.73 USD)
最大连续亏损:
-366.60 USD (9)
每月增长:
2.63%
年度预测:
31.91%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
392.80 USD (6.68%)
相对跌幅:
结余:
6.78% (304.68 USD)
净值:
59.79% (3 348.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|837
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|94
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|263
|AUDUSD
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|33K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +276.01 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +180.62 USD
最大连续亏损: -262.73 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
147%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
109
99%
1 029
68%
78%
2.15
4.13
USD
USD
60%
1:200