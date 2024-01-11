- 자본
트레이드:
1 029
이익 거래:
708 (68.80%)
손실 거래:
321 (31.20%)
최고의 거래:
276.01 USD
최악의 거래:
-65.97 USD
총 수익:
7 928.46 USD (320 936 pips)
총 손실:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
연속 최대 이익:
62 (180.62 USD)
연속 최대 이익:
572.87 USD (6)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
77.94%
최대 입금량:
50.04%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
10.82
롱(주식매수):
338 (32.85%)
숏(주식차입매도):
691 (67.15%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
4.13 USD
평균 이익:
11.20 USD
평균 손실:
-11.46 USD
연속 최대 손실:
11 (-262.73 USD)
연속 최대 손실:
-366.60 USD (9)
월별 성장률:
2.63%
연간 예측:
31.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
392.80 USD (6.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.78% (304.68 USD)
자본금별:
59.79% (3 348.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|837
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|94
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|263
|AUDUSD
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|33K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +276.01 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +180.62 USD
연속 최대 손실: -262.73 USD
리뷰 없음
