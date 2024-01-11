시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Cleopatra FX triple 004
Nestor Alejandro Chiariello

Cleopatra FX triple 004

Nestor Alejandro Chiariello
0 리뷰
안정성
109
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 147%
GrandCapital-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 029
이익 거래:
708 (68.80%)
손실 거래:
321 (31.20%)
최고의 거래:
276.01 USD
최악의 거래:
-65.97 USD
총 수익:
7 928.46 USD (320 936 pips)
총 손실:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
연속 최대 이익:
62 (180.62 USD)
연속 최대 이익:
572.87 USD (6)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
77.94%
최대 입금량:
50.04%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
10.82
롱(주식매수):
338 (32.85%)
숏(주식차입매도):
691 (67.15%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
4.13 USD
평균 이익:
11.20 USD
평균 손실:
-11.46 USD
연속 최대 손실:
11 (-262.73 USD)
연속 최대 손실:
-366.60 USD (9)
월별 성장률:
2.63%
연간 예측:
31.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
392.80 USD (6.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.78% (304.68 USD)
자본금별:
59.79% (3 348.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 837
EURUSD 98
AUDUSD 94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 3.7K
EURUSD 263
AUDUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 33K
EURUSD 21K
AUDUSD 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +276.01 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +180.62 USD
연속 최대 손실: -262.73 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GrandCapital-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.32 × 121
Pepperstone-Demo02
1.13 × 38
Buy 📈✅
https://www.mql5.com/en/market/product/94266
리뷰 없음
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 00:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 48 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 46 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
