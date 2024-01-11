SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Cleopatra FX triple 004
Nestor Alejandro Chiariello

Cleopatra FX triple 004

Nestor Alejandro Chiariello
0 recensioni
Affidabilità
109 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 147%
GrandCapital-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 029
Profit Trade:
708 (68.80%)
Loss Trade:
321 (31.20%)
Best Trade:
276.01 USD
Worst Trade:
-65.97 USD
Profitto lordo:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Perdita lorda:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (180.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
572.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
77.94%
Massimo carico di deposito:
50.04%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
10.82
Long Trade:
338 (32.85%)
Short Trade:
691 (67.15%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
11.20 USD
Perdita media:
-11.46 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-262.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-366.60 USD (9)
Crescita mensile:
2.63%
Previsione annuale:
31.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
392.80 USD (6.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.78% (304.68 USD)
Per equità:
59.79% (3 348.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 837
EURUSD 98
AUDUSD 94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 3.7K
EURUSD 263
AUDUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 33K
EURUSD 21K
AUDUSD 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +276.01 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +180.62 USD
Massima perdita consecutiva: -262.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.32 × 121
Pepperstone-Demo02
1.13 × 38
Non ci sono recensioni
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 00:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 48 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 46 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.