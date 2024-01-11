- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 029
Profit Trade:
708 (68.80%)
Loss Trade:
321 (31.20%)
Best Trade:
276.01 USD
Worst Trade:
-65.97 USD
Profitto lordo:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Perdita lorda:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (180.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
572.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
77.94%
Massimo carico di deposito:
50.04%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
10.82
Long Trade:
338 (32.85%)
Short Trade:
691 (67.15%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
11.20 USD
Perdita media:
-11.46 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-262.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-366.60 USD (9)
Crescita mensile:
2.63%
Previsione annuale:
31.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
392.80 USD (6.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.78% (304.68 USD)
Per equità:
59.79% (3 348.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|837
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|94
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|263
|AUDUSD
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|33K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +276.01 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +180.62 USD
Massima perdita consecutiva: -262.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.32 × 121
|
Pepperstone-Demo02
|1.13 × 38
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
147%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
109
99%
1 029
68%
78%
2.15
4.13
USD
USD
60%
1:200