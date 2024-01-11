- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 029
Прибыльных трейдов:
708 (68.80%)
Убыточных трейдов:
321 (31.20%)
Лучший трейд:
276.01 USD
Худший трейд:
-65.97 USD
Общая прибыль:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Общий убыток:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (180.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
572.87 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
77.94%
Макс. загрузка депозита:
50.04%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
10.82
Длинных трейдов:
338 (32.85%)
Коротких трейдов:
691 (67.15%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
4.13 USD
Средняя прибыль:
11.20 USD
Средний убыток:
-11.46 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-262.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.60 USD (9)
Прирост в месяц:
2.63%
Годовой прогноз:
31.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
392.80 USD (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.78% (304.68 USD)
По эквити:
59.79% (3 348.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|837
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|94
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|263
|AUDUSD
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|33K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +276.01 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +180.62 USD
Макс. убыток в серии: -262.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandCapital-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.32 × 121
|
Pepperstone-Demo02
|1.13 × 38
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
147%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
109
99%
1 029
68%
78%
2.15
4.13
USD
USD
60%
1:200