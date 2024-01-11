СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Cleopatra FX triple 004
Nestor Alejandro Chiariello

Cleopatra FX triple 004

Nestor Alejandro Chiariello
0 отзывов
Надежность
109 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 147%
GrandCapital-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 029
Прибыльных трейдов:
708 (68.80%)
Убыточных трейдов:
321 (31.20%)
Лучший трейд:
276.01 USD
Худший трейд:
-65.97 USD
Общая прибыль:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Общий убыток:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (180.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
572.87 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
77.94%
Макс. загрузка депозита:
50.04%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
10.82
Длинных трейдов:
338 (32.85%)
Коротких трейдов:
691 (67.15%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
4.13 USD
Средняя прибыль:
11.20 USD
Средний убыток:
-11.46 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-262.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.60 USD (9)
Прирост в месяц:
2.63%
Годовой прогноз:
31.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
392.80 USD (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.78% (304.68 USD)
По эквити:
59.79% (3 348.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 837
EURUSD 98
AUDUSD 94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 3.7K
EURUSD 263
AUDUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 33K
EURUSD 21K
AUDUSD 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +276.01 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +180.62 USD
Макс. убыток в серии: -262.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandCapital-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.32 × 121
Pepperstone-Demo02
1.13 × 38
Buy 📈✅
https://www.mql5.com/en/market/product/94266
Нет отзывов
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 00:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 48 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 46 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
