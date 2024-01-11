- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 029
Gewinntrades:
708 (68.80%)
Verlusttrades:
321 (31.20%)
Bester Trade:
276.01 USD
Schlechtester Trade:
-65.97 USD
Bruttoprofit:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Bruttoverlust:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (180.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
572.87 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
77.94%
Max deposit load:
50.04%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
10.82
Long-Positionen:
338 (32.85%)
Short-Positionen:
691 (67.15%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
4.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-262.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-366.60 USD (9)
Wachstum pro Monat :
2.63%
Jahresprognose:
31.91%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
392.80 USD (6.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.78% (304.68 USD)
Kapital:
59.79% (3 348.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|837
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|94
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|263
|AUDUSD
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|33K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +276.01 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +180.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -262.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GrandCapital-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.32 × 121
|
Pepperstone-Demo02
|1.13 × 38
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
147%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
109
99%
1 029
68%
78%
2.15
4.13
USD
USD
60%
1:200