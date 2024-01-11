SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Cleopatra FX triple 004
Nestor Alejandro Chiariello

Cleopatra FX triple 004

Nestor Alejandro Chiariello
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
109 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 147%
GrandCapital-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 029
Gewinntrades:
708 (68.80%)
Verlusttrades:
321 (31.20%)
Bester Trade:
276.01 USD
Schlechtester Trade:
-65.97 USD
Bruttoprofit:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Bruttoverlust:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (180.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
572.87 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
77.94%
Max deposit load:
50.04%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
10.82
Long-Positionen:
338 (32.85%)
Short-Positionen:
691 (67.15%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
4.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-262.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-366.60 USD (9)
Wachstum pro Monat :
2.63%
Jahresprognose:
31.91%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
392.80 USD (6.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.78% (304.68 USD)
Kapital:
59.79% (3 348.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 837
EURUSD 98
AUDUSD 94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 3.7K
EURUSD 263
AUDUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 33K
EURUSD 21K
AUDUSD 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +276.01 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +180.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -262.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GrandCapital-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.32 × 121
Pepperstone-Demo02
1.13 × 38
Keine Bewertungen
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 00:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 48 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 46 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
