Signaux / MetaTrader 4 / Cleopatra FX triple 004
Nestor Alejandro Chiariello

Cleopatra FX triple 004

Nestor Alejandro Chiariello
0 avis
Fiabilité
109 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 147%
GrandCapital-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 029
Bénéfice trades:
708 (68.80%)
Perte trades:
321 (31.20%)
Meilleure transaction:
276.01 USD
Pire transaction:
-65.97 USD
Bénéfice brut:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Perte brute:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (180.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
572.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
77.94%
Charge de dépôt maximale:
50.04%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
10.82
Longs trades:
338 (32.85%)
Courts trades:
691 (67.15%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
4.13 USD
Bénéfice moyen:
11.20 USD
Perte moyenne:
-11.46 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-262.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-366.60 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.63%
Prévision annuelle:
31.91%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
392.80 USD (6.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.78% (304.68 USD)
Par fonds propres:
59.79% (3 348.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 837
EURUSD 98
AUDUSD 94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 3.7K
EURUSD 263
AUDUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 33K
EURUSD 21K
AUDUSD 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +276.01 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +180.62 USD
Perte consécutive maximale: -262.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandCapital-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.32 × 121
Pepperstone-Demo02
1.13 × 38
Aucun avis
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 00:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 48 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 46 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cleopatra FX triple 004
30 USD par mois
147%
0
0
USD
7.2K
USD
109
99%
1 029
68%
78%
2.15
4.13
USD
60%
1:200
Copier

