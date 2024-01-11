- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 029
Transacciones Rentables:
708 (68.80%)
Transacciones Irrentables:
321 (31.20%)
Mejor transacción:
276.01 USD
Peor transacción:
-65.97 USD
Beneficio Bruto:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (180.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
572.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
77.94%
Carga máxima del depósito:
50.04%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
10.82
Transacciones Largas:
338 (32.85%)
Transacciones Cortas:
691 (67.15%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
4.13 USD
Beneficio medio:
11.20 USD
Pérdidas medias:
-11.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-262.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-366.60 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.63%
Pronóstico anual:
31.91%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
392.80 USD (6.68%)
Reducción relativa:
De balance:
6.78% (304.68 USD)
De fondos:
59.79% (3 348.21 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|837
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|94
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|263
|AUDUSD
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|33K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +276.01 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +180.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -262.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GrandCapital-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.32 × 121
|
Pepperstone-Demo02
|1.13 × 38
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
147%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
109
99%
1 029
68%
78%
2.15
4.13
USD
USD
60%
1:200