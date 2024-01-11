SeñalesSecciones
Nestor Alejandro Chiariello

Cleopatra FX triple 004

Nestor Alejandro Chiariello
0 comentarios
Fiabilidad
109 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 147%
GrandCapital-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 029
Transacciones Rentables:
708 (68.80%)
Transacciones Irrentables:
321 (31.20%)
Mejor transacción:
276.01 USD
Peor transacción:
-65.97 USD
Beneficio Bruto:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (180.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
572.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
77.94%
Carga máxima del depósito:
50.04%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
10.82
Transacciones Largas:
338 (32.85%)
Transacciones Cortas:
691 (67.15%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
4.13 USD
Beneficio medio:
11.20 USD
Pérdidas medias:
-11.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-262.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-366.60 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.63%
Pronóstico anual:
31.91%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
392.80 USD (6.68%)
Reducción relativa:
De balance:
6.78% (304.68 USD)
De fondos:
59.79% (3 348.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 837
EURUSD 98
AUDUSD 94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 3.7K
EURUSD 263
AUDUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 33K
EURUSD 21K
AUDUSD 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +276.01 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +180.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -262.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GrandCapital-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.32 × 121
Pepperstone-Demo02
1.13 × 38
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 00:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 48 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 46 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
