SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Cleopatra FX triple 004
Nestor Alejandro Chiariello

Cleopatra FX triple 004

Nestor Alejandro Chiariello
0 comentários
Confiabilidade
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 147%
GrandCapital-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 029
Negociações com lucro:
708 (68.80%)
Negociações com perda:
321 (31.20%)
Melhor negociação:
276.01 USD
Pior negociação:
-65.97 USD
Lucro bruto:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Perda bruta:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (180.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
572.87 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
77.94%
Depósito máximo carregado:
50.04%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
10.82
Negociações longas:
338 (32.85%)
Negociações curtas:
691 (67.15%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
4.13 USD
Lucro médio:
11.20 USD
Perda média:
-11.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-262.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.60 USD (9)
Crescimento mensal:
2.63%
Previsão anual:
31.91%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
392.80 USD (6.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.78% (304.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.79% (3 348.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 837
EURUSD 98
AUDUSD 94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 3.7K
EURUSD 263
AUDUSD 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 33K
EURUSD 21K
AUDUSD 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +276.01 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +180.62 USD
Máxima perda consecutiva: -262.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GrandCapital-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.32 × 121
Pepperstone-Demo02
1.13 × 38
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Buy 📈✅
https://www.mql5.com/en/market/product/94266
Sem comentários
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 00:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 48 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 46 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cleopatra FX triple 004
30 USD por mês
147%
0
0
USD
7.2K
USD
109
99%
1 029
68%
78%
2.15
4.13
USD
60%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.