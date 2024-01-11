- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 029
Negociações com lucro:
708 (68.80%)
Negociações com perda:
321 (31.20%)
Melhor negociação:
276.01 USD
Pior negociação:
-65.97 USD
Lucro bruto:
7 928.46 USD (320 936 pips)
Perda bruta:
-3 677.89 USD (248 936 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (180.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
572.87 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
77.94%
Depósito máximo carregado:
50.04%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
10.82
Negociações longas:
338 (32.85%)
Negociações curtas:
691 (67.15%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
4.13 USD
Lucro médio:
11.20 USD
Perda média:
-11.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-262.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.60 USD (9)
Crescimento mensal:
2.63%
Previsão anual:
31.91%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
392.80 USD (6.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.78% (304.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.79% (3 348.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|837
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|94
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|263
|AUDUSD
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|33K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +276.01 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +180.62 USD
Máxima perda consecutiva: -262.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GrandCapital-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.32 × 121
|
Pepperstone-Demo02
|1.13 × 38
Sem comentários
