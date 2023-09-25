- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 700
利益トレード:
1 321 (77.70%)
損失トレード:
379 (22.29%)
ベストトレード:
91.80 EUR
最悪のトレード:
-54.99 EUR
総利益:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
総損失:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
最大連続の勝ち:
43 (226.12 EUR)
最大連続利益:
388.64 EUR (17)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.05%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
84.15
長いトレード:
657 (38.65%)
短いトレード:
1 043 (61.35%)
プロフィットファクター:
3.47
期待されたペイオフ:
4.18 EUR
平均利益:
7.55 EUR
平均損失:
-7.58 EUR
最大連続の負け:
8 (-25.95 EUR)
最大連続損失:
-77.61 EUR (2)
月間成長:
0.31%
年間予想:
4.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
84.40 EUR (0.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.67% (34.80 EUR)
エクイティによる:
26.68% (2 421.24 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|378
|EURGBP
|357
|AUDNZD
|263
|NZDCAD
|209
|AUDCAD
|201
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|87
|EURCAD
|55
|USDCAD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|1.8K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|705
|NZDCAD
|865
|AUDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|551
|EURUSD
|914
|EURCAD
|287
|USDCAD
|230
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|71K
|EURGBP
|31K
|AUDNZD
|25K
|NZDCAD
|25K
|AUDCAD
|39K
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|28K
|EURCAD
|3.1K
|USDCAD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91.80 EUR
最悪のトレード: -55 EUR
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +226.12 EUR
最大連続損失: -25.95 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.31 × 383
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 168
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 673
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 152
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 24
.
