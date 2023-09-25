シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / T 1
Jorge Vazquez Suarez

T 1

Jorge Vazquez Suarez
レビュー0件
信頼性
118週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 182%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 700
利益トレード:
1 321 (77.70%)
損失トレード:
379 (22.29%)
ベストトレード:
91.80 EUR
最悪のトレード:
-54.99 EUR
総利益:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
総損失:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
最大連続の勝ち:
43 (226.12 EUR)
最大連続利益:
388.64 EUR (17)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.05%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
84.15
長いトレード:
657 (38.65%)
短いトレード:
1 043 (61.35%)
プロフィットファクター:
3.47
期待されたペイオフ:
4.18 EUR
平均利益:
7.55 EUR
平均損失:
-7.58 EUR
最大連続の負け:
8 (-25.95 EUR)
最大連続損失:
-77.61 EUR (2)
月間成長:
0.31%
年間予想:
4.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
84.40 EUR (0.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.67% (34.80 EUR)
エクイティによる:
26.68% (2 421.24 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD 378
EURGBP 357
AUDNZD 263
NZDCAD 209
AUDCAD 201
GBPUSD 107
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 43
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD 1.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 705
NZDCAD 865
AUDCAD 1.2K
GBPUSD 551
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 230
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD 71K
EURGBP 31K
AUDNZD 25K
NZDCAD 25K
AUDCAD 39K
GBPUSD 20K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +91.80 EUR
最悪のトレード: -55 EUR
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +226.12 EUR
最大連続損失: -25.95 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.31 × 383
Tickmill-Live10
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 24
ThreeTrader-Live
0.35 × 168
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 8
VantageInternational-Live 14
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.44 × 673
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 152
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 50
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 24
51 より多く...
.
レビューなし
2025.12.24 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
T 1
30 USD/月
182%
0
0
USD
28K
EUR
118
100%
1 700
77%
100%
3.47
4.18
EUR
27%
1:500
コピー

