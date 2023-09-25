시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / T 1
Jorge Vazquez Suarez

T 1

Jorge Vazquez Suarez
0 리뷰
안정성
120
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 182%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 701
이익 거래:
1 322 (77.71%)
손실 거래:
379 (22.28%)
최고의 거래:
91.80 EUR
최악의 거래:
-54.99 EUR
총 수익:
9 977.67 EUR (408 986 pips)
총 손실:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
연속 최대 이익:
43 (226.12 EUR)
연속 최대 이익:
388.64 EUR (17)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.05%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
84.19
롱(주식매수):
657 (38.62%)
숏(주식차입매도):
1 044 (61.38%)
수익 요인:
3.47
기대수익:
4.18 EUR
평균 이익:
7.55 EUR
평균 손실:
-7.58 EUR
연속 최대 손실:
8 (-25.95 EUR)
연속 최대 손실:
-77.61 EUR (2)
월별 성장률:
0.21%
연간 예측:
2.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
84.40 EUR (0.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.67% (34.80 EUR)
자본금별:
26.68% (2 421.24 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCAD 379
EURGBP 357
AUDNZD 263
NZDCAD 209
AUDCAD 201
GBPUSD 107
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 43
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCAD 1.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 705
NZDCAD 865
AUDCAD 1.2K
GBPUSD 551
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 230
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCAD 72K
EURGBP 31K
AUDNZD 25K
NZDCAD 25K
AUDCAD 39K
GBPUSD 20K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +91.80 EUR
최악의 거래: -55 EUR
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +226.12 EUR
연속 최대 손실: -25.95 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.31 × 383
Tickmill-Live10
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 24
ThreeTrader-Live
0.35 × 168
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 8
VantageInternational-Live 14
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.44 × 673
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 152
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 50
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 24
51 더...
.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
T 1
월별 30 USD
182%
0
0
USD
28K
EUR
120
100%
1 701
77%
100%
3.47
4.18
EUR
27%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.