- 자본
- 축소
트레이드:
1 701
이익 거래:
1 322 (77.71%)
손실 거래:
379 (22.28%)
최고의 거래:
91.80 EUR
최악의 거래:
-54.99 EUR
총 수익:
9 977.67 EUR (408 986 pips)
총 손실:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
연속 최대 이익:
43 (226.12 EUR)
연속 최대 이익:
388.64 EUR (17)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.05%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
84.19
롱(주식매수):
657 (38.62%)
숏(주식차입매도):
1 044 (61.38%)
수익 요인:
3.47
기대수익:
4.18 EUR
평균 이익:
7.55 EUR
평균 손실:
-7.58 EUR
연속 최대 손실:
8 (-25.95 EUR)
연속 최대 손실:
-77.61 EUR (2)
월별 성장률:
0.21%
연간 예측:
2.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
84.40 EUR (0.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.67% (34.80 EUR)
자본금별:
26.68% (2 421.24 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|379
|EURGBP
|357
|AUDNZD
|263
|NZDCAD
|209
|AUDCAD
|201
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|87
|EURCAD
|55
|USDCAD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD
|1.8K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|705
|NZDCAD
|865
|AUDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|551
|EURUSD
|914
|EURCAD
|287
|USDCAD
|230
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD
|72K
|EURGBP
|31K
|AUDNZD
|25K
|NZDCAD
|25K
|AUDCAD
|39K
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|28K
|EURCAD
|3.1K
|USDCAD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +91.80 EUR
최악의 거래: -55 EUR
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +226.12 EUR
연속 최대 손실: -25.95 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.31 × 383
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 168
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 673
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 152
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 24
.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
182%
0
0
USD
USD
28K
EUR
EUR
120
100%
1 701
77%
100%
3.47
4.18
EUR
EUR
27%
1:500