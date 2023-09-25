- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 593
Profit Trade:
1 239 (77.77%)
Loss Trade:
354 (22.22%)
Best Trade:
91.80 EUR
Worst Trade:
-54.99 EUR
Profitto lordo:
9 491.44 EUR (389 011 pips)
Perdita lorda:
-2 739.38 EUR (151 628 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (226.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
388.64 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.05%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
80.00
Long Trade:
608 (38.17%)
Short Trade:
985 (61.83%)
Fattore di profitto:
3.46
Profitto previsto:
4.24 EUR
Profitto medio:
7.66 EUR
Perdita media:
-7.74 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-25.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-77.61 EUR (2)
Crescita mensile:
0.41%
Previsione annuale:
5.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
84.40 EUR (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.67% (34.80 EUR)
Per equità:
26.68% (2 421.24 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|342
|EURGBP
|340
|AUDNZD
|244
|AUDCAD
|196
|NZDCAD
|187
|GBPUSD
|105
|EURUSD
|87
|EURCAD
|55
|USDCAD
|37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|1.7K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|639
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|839
|GBPUSD
|594
|EURUSD
|914
|EURCAD
|287
|USDCAD
|185
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|67K
|EURGBP
|30K
|AUDNZD
|23K
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|21K
|GBPUSD
|21K
|EURUSD
|28K
|EURCAD
|3.1K
|USDCAD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.80 EUR
Worst Trade: -55 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +226.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.95 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.31 × 383
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 24
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 168
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 673
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 152
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
179%
0
0
USD
USD
28K
EUR
EUR
105
100%
1 593
77%
100%
3.46
4.24
EUR
EUR
27%
1:500