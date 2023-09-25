SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / T 1
Jorge Vazquez Suarez

T 1

Jorge Vazquez Suarez
0 recensioni
Affidabilità
105 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 179%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 593
Profit Trade:
1 239 (77.77%)
Loss Trade:
354 (22.22%)
Best Trade:
91.80 EUR
Worst Trade:
-54.99 EUR
Profitto lordo:
9 491.44 EUR (389 011 pips)
Perdita lorda:
-2 739.38 EUR (151 628 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (226.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
388.64 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.05%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
80.00
Long Trade:
608 (38.17%)
Short Trade:
985 (61.83%)
Fattore di profitto:
3.46
Profitto previsto:
4.24 EUR
Profitto medio:
7.66 EUR
Perdita media:
-7.74 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-25.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-77.61 EUR (2)
Crescita mensile:
0.41%
Previsione annuale:
5.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
84.40 EUR (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.67% (34.80 EUR)
Per equità:
26.68% (2 421.24 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 342
EURGBP 340
AUDNZD 244
AUDCAD 196
NZDCAD 187
GBPUSD 105
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 1.7K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 639
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 839
GBPUSD 594
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 185
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 67K
EURGBP 30K
AUDNZD 23K
AUDCAD 38K
NZDCAD 21K
GBPUSD 21K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.80 EUR
Worst Trade: -55 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +226.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.95 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.31 × 383
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 24
Tickmill-Live10
0.33 × 9
ThreeTrader-Live
0.35 × 168
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 8
VantageInternational-Live 14
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.44 × 673
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 152
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 50
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
51 più
.
Non ci sono recensioni
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.28 05:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
