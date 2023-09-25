SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / T 1
Jorge Vazquez Suarez

T 1

Jorge Vazquez Suarez
0 avis
Fiabilité
105 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 179%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 589
Bénéfice trades:
1 235 (77.72%)
Perte trades:
354 (22.28%)
Meilleure transaction:
91.80 EUR
Pire transaction:
-54.99 EUR
Bénéfice brut:
9 472.38 EUR (388 525 pips)
Perte brute:
-2 739.38 EUR (151 628 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (226.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
388.64 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.05%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
79.77
Longs trades:
608 (38.26%)
Courts trades:
981 (61.74%)
Facteur de profit:
3.46
Rendement attendu:
4.24 EUR
Bénéfice moyen:
7.67 EUR
Perte moyenne:
-7.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-25.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-77.61 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.35%
Prévision annuelle:
4.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
84.40 EUR (0.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.67% (34.80 EUR)
Par fonds propres:
26.68% (2 421.24 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 342
EURGBP 337
AUDNZD 243
AUDCAD 196
NZDCAD 187
GBPUSD 105
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 1.7K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 638
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 839
GBPUSD 594
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 185
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 67K
EURGBP 29K
AUDNZD 23K
AUDCAD 38K
NZDCAD 21K
GBPUSD 21K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.80 EUR
Pire transaction: -55 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +226.12 EUR
Perte consécutive maximale: -25.95 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.31 × 383
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 24
Tickmill-Live10
0.33 × 9
ThreeTrader-Live
0.35 × 168
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 8
VantageInternational-Live 14
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.44 × 673
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 152
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 50
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
51 plus...
.
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.28 05:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.