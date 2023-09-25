- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 700
盈利交易:
1 321 (77.70%)
亏损交易:
379 (22.29%)
最好交易:
91.80 EUR
最差交易:
-54.99 EUR
毛利:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
毛利亏损:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
最大连续赢利:
43 (226.12 EUR)
最大连续盈利:
388.64 EUR (17)
夏普比率:
0.42
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
84.15
长期交易:
657 (38.65%)
短期交易:
1 043 (61.35%)
利润因子:
3.47
预期回报:
4.18 EUR
平均利润:
7.55 EUR
平均损失:
-7.58 EUR
最大连续失误:
8 (-25.95 EUR)
最大连续亏损:
-77.61 EUR (2)
每月增长:
0.32%
年度预测:
4.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
84.40 EUR (0.99%)
相对跌幅:
结余:
0.67% (34.80 EUR)
净值:
26.68% (2 421.24 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|378
|EURGBP
|357
|AUDNZD
|263
|NZDCAD
|209
|AUDCAD
|201
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|87
|EURCAD
|55
|USDCAD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|1.8K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|705
|NZDCAD
|865
|AUDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|551
|EURUSD
|914
|EURCAD
|287
|USDCAD
|230
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|71K
|EURGBP
|31K
|AUDNZD
|25K
|NZDCAD
|25K
|AUDCAD
|39K
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|28K
|EURCAD
|3.1K
|USDCAD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.80 EUR
最差交易: -55 EUR
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +226.12 EUR
最大连续亏损: -25.95 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.31 × 383
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 168
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 673
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 152
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 24
