  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 700
盈利交易:
1 321 (77.70%)
亏损交易:
379 (22.29%)
最好交易:
91.80 EUR
最差交易:
-54.99 EUR
毛利:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
毛利亏损:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
最大连续赢利:
43 (226.12 EUR)
最大连续盈利:
388.64 EUR (17)
夏普比率:
0.42
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
84.15
长期交易:
657 (38.65%)
短期交易:
1 043 (61.35%)
利润因子:
3.47
预期回报:
4.18 EUR
平均利润:
7.55 EUR
平均损失:
-7.58 EUR
最大连续失误:
8 (-25.95 EUR)
最大连续亏损:
-77.61 EUR (2)
每月增长:
0.32%
年度预测:
4.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
84.40 EUR (0.99%)
相对跌幅:
结余:
0.67% (34.80 EUR)
净值:
26.68% (2 421.24 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 378
EURGBP 357
AUDNZD 263
NZDCAD 209
AUDCAD 201
GBPUSD 107
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 43
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD 1.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 705
NZDCAD 865
AUDCAD 1.2K
GBPUSD 551
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 230
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD 71K
EURGBP 31K
AUDNZD 25K
NZDCAD 25K
AUDCAD 39K
GBPUSD 20K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +91.80 EUR
最差交易: -55 EUR
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +226.12 EUR
最大连续亏损: -25.95 EUR

.
没有评论
2025.12.24 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
