İşlemler:
1 593
Kârla kapanan işlemler:
1 239 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
354 (22.22%)
En iyi işlem:
91.80 EUR
En kötü işlem:
-54.99 EUR
Brüt kâr:
9 491.44 EUR (389 011 pips)
Brüt zarar:
-2 739.38 EUR (151 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (226.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
388.64 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
80.00
Alış işlemleri:
608 (38.17%)
Satış işlemleri:
985 (61.83%)
Kâr faktörü:
3.46
Beklenen getiri:
4.24 EUR
Ortalama kâr:
7.66 EUR
Ortalama zarar:
-7.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-77.61 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.49%
Yıllık tahmin:
5.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
84.40 EUR (0.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.67% (34.80 EUR)
Varlığa göre:
26.68% (2 421.24 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|342
|EURGBP
|340
|AUDNZD
|244
|AUDCAD
|196
|NZDCAD
|187
|GBPUSD
|105
|EURUSD
|87
|EURCAD
|55
|USDCAD
|37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|1.7K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|639
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|839
|GBPUSD
|594
|EURUSD
|914
|EURCAD
|287
|USDCAD
|185
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|67K
|EURGBP
|30K
|AUDNZD
|23K
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|21K
|GBPUSD
|21K
|EURUSD
|28K
|EURCAD
|3.1K
|USDCAD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91.80 EUR
En kötü işlem: -55 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +226.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.95 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.31 × 383
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 24
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 168
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 673
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 152
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
179%
0
0
USD
USD
28K
EUR
EUR
105
100%
1 593
77%
100%
3.46
4.24
EUR
EUR
27%
1:500