SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / T 1
Jorge Vazquez Suarez

T 1

Jorge Vazquez Suarez
0 inceleme
Güvenilirlik
105 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 179%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 593
Kârla kapanan işlemler:
1 239 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
354 (22.22%)
En iyi işlem:
91.80 EUR
En kötü işlem:
-54.99 EUR
Brüt kâr:
9 491.44 EUR (389 011 pips)
Brüt zarar:
-2 739.38 EUR (151 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (226.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
388.64 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
80.00
Alış işlemleri:
608 (38.17%)
Satış işlemleri:
985 (61.83%)
Kâr faktörü:
3.46
Beklenen getiri:
4.24 EUR
Ortalama kâr:
7.66 EUR
Ortalama zarar:
-7.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-77.61 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.49%
Yıllık tahmin:
5.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
84.40 EUR (0.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.67% (34.80 EUR)
Varlığa göre:
26.68% (2 421.24 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 342
EURGBP 340
AUDNZD 244
AUDCAD 196
NZDCAD 187
GBPUSD 105
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 1.7K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 639
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 839
GBPUSD 594
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 185
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 67K
EURGBP 30K
AUDNZD 23K
AUDCAD 38K
NZDCAD 21K
GBPUSD 21K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.80 EUR
En kötü işlem: -55 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +226.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.95 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.31 × 383
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 24
Tickmill-Live10
0.33 × 9
ThreeTrader-Live
0.35 × 168
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 8
VantageInternational-Live 14
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.44 × 673
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 152
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 50
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
51 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
.
İnceleme yok
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.28 05:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
T 1
Ayda 30 USD
179%
0
0
USD
28K
EUR
105
100%
1 593
77%
100%
3.46
4.24
EUR
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.