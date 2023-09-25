СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / T 1
Jorge Vazquez Suarez

T 1

Jorge Vazquez Suarez
0 отзывов
Надежность
118 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 182%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 700
Прибыльных трейдов:
1 321 (77.70%)
Убыточных трейдов:
379 (22.29%)
Лучший трейд:
91.80 EUR
Худший трейд:
-54.99 EUR
Общая прибыль:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
Общий убыток:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (226.12 EUR)
Макс. прибыль в серии:
388.64 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.05%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
84.15
Длинных трейдов:
657 (38.65%)
Коротких трейдов:
1 043 (61.35%)
Профит фактор:
3.47
Мат. ожидание:
4.18 EUR
Средняя прибыль:
7.55 EUR
Средний убыток:
-7.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-25.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-77.61 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.34%
Годовой прогноз:
4.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
84.40 EUR (0.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.67% (34.80 EUR)
По эквити:
26.68% (2 421.24 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 378
EURGBP 357
AUDNZD 263
NZDCAD 209
AUDCAD 201
GBPUSD 107
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 43
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD 1.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 705
NZDCAD 865
AUDCAD 1.2K
GBPUSD 551
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 230
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD 71K
EURGBP 31K
AUDNZD 25K
NZDCAD 25K
AUDCAD 39K
GBPUSD 20K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.80 EUR
Худший трейд: -55 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +226.12 EUR
Макс. убыток в серии: -25.95 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.31 × 383
Tickmill-Live10
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 24
ThreeTrader-Live
0.35 × 168
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 8
VantageInternational-Live 14
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.44 × 673
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 152
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 50
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 24
.
Нет отзывов
2025.12.24 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
T 1
30 USD в месяц
182%
0
0
USD
28K
EUR
118
100%
1 700
77%
100%
3.47
4.18
EUR
27%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.