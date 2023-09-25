- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 700
Прибыльных трейдов:
1 321 (77.70%)
Убыточных трейдов:
379 (22.29%)
Лучший трейд:
91.80 EUR
Худший трейд:
-54.99 EUR
Общая прибыль:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
Общий убыток:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (226.12 EUR)
Макс. прибыль в серии:
388.64 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.05%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
84.15
Длинных трейдов:
657 (38.65%)
Коротких трейдов:
1 043 (61.35%)
Профит фактор:
3.47
Мат. ожидание:
4.18 EUR
Средняя прибыль:
7.55 EUR
Средний убыток:
-7.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-25.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-77.61 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.34%
Годовой прогноз:
4.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
84.40 EUR (0.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.67% (34.80 EUR)
По эквити:
26.68% (2 421.24 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|378
|EURGBP
|357
|AUDNZD
|263
|NZDCAD
|209
|AUDCAD
|201
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|87
|EURCAD
|55
|USDCAD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|1.8K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|705
|NZDCAD
|865
|AUDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|551
|EURUSD
|914
|EURCAD
|287
|USDCAD
|230
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|71K
|EURGBP
|31K
|AUDNZD
|25K
|NZDCAD
|25K
|AUDCAD
|39K
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|28K
|EURCAD
|3.1K
|USDCAD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.80 EUR
Худший трейд: -55 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +226.12 EUR
Макс. убыток в серии: -25.95 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.31 × 383
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 168
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 673
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 152
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 24
еще 51...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
182%
0
0
USD
USD
28K
EUR
EUR
118
100%
1 700
77%
100%
3.47
4.18
EUR
EUR
27%
1:500