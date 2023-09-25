- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 700
Gewinntrades:
1 321 (77.70%)
Verlusttrades:
379 (22.29%)
Bester Trade:
91.80 EUR
Schlechtester Trade:
-54.99 EUR
Bruttoprofit:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
Bruttoverlust:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (226.12 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
388.64 EUR (17)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.05%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
84.15
Long-Positionen:
657 (38.65%)
Short-Positionen:
1 043 (61.35%)
Profit-Faktor:
3.47
Mathematische Gewinnerwartung:
4.18 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.55 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.58 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-25.95 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-77.61 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
0.31%
Jahresprognose:
4.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
84.40 EUR (0.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.67% (34.80 EUR)
Kapital:
26.68% (2 421.24 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|378
|EURGBP
|357
|AUDNZD
|263
|NZDCAD
|209
|AUDCAD
|201
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|87
|EURCAD
|55
|USDCAD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCAD
|1.8K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|705
|NZDCAD
|865
|AUDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|551
|EURUSD
|914
|EURCAD
|287
|USDCAD
|230
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCAD
|71K
|EURGBP
|31K
|AUDNZD
|25K
|NZDCAD
|25K
|AUDCAD
|39K
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|28K
|EURCAD
|3.1K
|USDCAD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +91.80 EUR
Schlechtester Trade: -55 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +226.12 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.95 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.31 × 383
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 168
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 673
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 152
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 24
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
182%
0
0
USD
USD
28K
EUR
EUR
118
100%
1 700
77%
100%
3.47
4.18
EUR
EUR
27%
1:500