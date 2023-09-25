SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / T 1
Jorge Vazquez Suarez

T 1

Jorge Vazquez Suarez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
118 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 182%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 700
Gewinntrades:
1 321 (77.70%)
Verlusttrades:
379 (22.29%)
Bester Trade:
91.80 EUR
Schlechtester Trade:
-54.99 EUR
Bruttoprofit:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
Bruttoverlust:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (226.12 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
388.64 EUR (17)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.05%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
84.15
Long-Positionen:
657 (38.65%)
Short-Positionen:
1 043 (61.35%)
Profit-Faktor:
3.47
Mathematische Gewinnerwartung:
4.18 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.55 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.58 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-25.95 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-77.61 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
0.31%
Jahresprognose:
4.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
84.40 EUR (0.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.67% (34.80 EUR)
Kapital:
26.68% (2 421.24 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCAD 378
EURGBP 357
AUDNZD 263
NZDCAD 209
AUDCAD 201
GBPUSD 107
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 43
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD 1.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 705
NZDCAD 865
AUDCAD 1.2K
GBPUSD 551
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 230
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD 71K
EURGBP 31K
AUDNZD 25K
NZDCAD 25K
AUDCAD 39K
GBPUSD 20K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.80 EUR
Schlechtester Trade: -55 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +226.12 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.95 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.31 × 383
Tickmill-Live10
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 24
ThreeTrader-Live
0.35 × 168
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 8
VantageInternational-Live 14
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.44 × 673
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 152
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 50
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 24
noch 51 ...
.
Keine Bewertungen
2025.12.24 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
T 1
30 USD pro Monat
182%
0
0
USD
28K
EUR
118
100%
1 700
77%
100%
3.47
4.18
EUR
27%
1:500
Kopieren

