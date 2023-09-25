- Incremento
Total de Trades:
1 700
Transacciones Rentables:
1 321 (77.70%)
Transacciones Irrentables:
379 (22.29%)
Mejor transacción:
91.80 EUR
Peor transacción:
-54.99 EUR
Beneficio Bruto:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (226.12 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
388.64 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.05%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
84.15
Transacciones Largas:
657 (38.65%)
Transacciones Cortas:
1 043 (61.35%)
Factor de Beneficio:
3.47
Beneficio Esperado:
4.18 EUR
Beneficio medio:
7.55 EUR
Pérdidas medias:
-7.58 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-25.95 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-77.61 EUR (2)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
4.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
84.40 EUR (0.99%)
Reducción relativa:
De balance:
0.67% (34.80 EUR)
De fondos:
26.68% (2 421.24 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|378
|EURGBP
|357
|AUDNZD
|263
|NZDCAD
|209
|AUDCAD
|201
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|87
|EURCAD
|55
|USDCAD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD
|1.8K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|705
|NZDCAD
|865
|AUDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|551
|EURUSD
|914
|EURCAD
|287
|USDCAD
|230
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD
|71K
|EURGBP
|31K
|AUDNZD
|25K
|NZDCAD
|25K
|AUDCAD
|39K
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|28K
|EURCAD
|3.1K
|USDCAD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +91.80 EUR
Peor transacción: -55 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +226.12 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -25.95 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.31 × 383
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 168
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 673
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 152
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 24
