Señales / MetaTrader 4 / T 1
Jorge Vazquez Suarez

T 1

Jorge Vazquez Suarez
0 comentarios
Fiabilidad
118 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 182%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 700
Transacciones Rentables:
1 321 (77.70%)
Transacciones Irrentables:
379 (22.29%)
Mejor transacción:
91.80 EUR
Peor transacción:
-54.99 EUR
Beneficio Bruto:
9 974.15 EUR (408 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 872.16 EUR (159 097 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (226.12 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
388.64 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.05%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
84.15
Transacciones Largas:
657 (38.65%)
Transacciones Cortas:
1 043 (61.35%)
Factor de Beneficio:
3.47
Beneficio Esperado:
4.18 EUR
Beneficio medio:
7.55 EUR
Pérdidas medias:
-7.58 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-25.95 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-77.61 EUR (2)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
4.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
84.40 EUR (0.99%)
Reducción relativa:
De balance:
0.67% (34.80 EUR)
De fondos:
26.68% (2 421.24 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCAD 378
EURGBP 357
AUDNZD 263
NZDCAD 209
AUDCAD 201
GBPUSD 107
EURUSD 87
EURCAD 55
USDCAD 43
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCAD 1.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 705
NZDCAD 865
AUDCAD 1.2K
GBPUSD 551
EURUSD 914
EURCAD 287
USDCAD 230
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCAD 71K
EURGBP 31K
AUDNZD 25K
NZDCAD 25K
AUDCAD 39K
GBPUSD 20K
EURUSD 28K
EURCAD 3.1K
USDCAD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +91.80 EUR
Peor transacción: -55 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +226.12 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -25.95 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.31 × 383
Tickmill-Live10
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 24
ThreeTrader-Live
0.35 × 168
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 8
VantageInternational-Live 14
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.44 × 673
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 152
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 50
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 24
otros 51...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
T 1
30 USD al mes
182%
0
0
USD
28K
EUR
118
100%
1 700
77%
100%
3.47
4.18
EUR
27%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.