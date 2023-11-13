シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Disco FIBO Pamm
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
レビュー1件
信頼性
214週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 740%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 425
利益トレード:
1 587 (65.44%)
損失トレード:
838 (34.56%)
ベストトレード:
428.74 USD
最悪のトレード:
-665.89 USD
総利益:
14 119.06 USD (245 559 pips)
総損失:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
最大連続の勝ち:
18 (41.42 USD)
最大連続利益:
524.68 USD (3)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
11.30%
最大入金額:
36.67%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
7.15
長いトレード:
1 436 (59.22%)
短いトレード:
989 (40.78%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
2.11 USD
平均利益:
8.90 USD
平均損失:
-10.73 USD
最大連続の負け:
18 (-112.35 USD)
最大連続損失:
-716.36 USD (3)
月間成長:
15.40%
年間予想:
186.81%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
716.36 USD (28.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.02% (176.32 USD)
エクイティによる:
37.68% (1 182.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.I 475
GBPAUD.I 467
GBPCAD.I 435
EURAUD.I 216
GBPUSD.I 145
AUDCAD.I 130
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 116
EURGBP.I 86
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 47
EURCAD.I 44
USDSGD.I 40
EURCHF.I 28
EURUSD.I 18
AUDUSD.I 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.I 1K
GBPAUD.I 1.5K
GBPCAD.I -246
EURAUD.I 901
GBPUSD.I 209
AUDCAD.I 31
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 345
EURGBP.I 271
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 3
EURCAD.I -44
USDSGD.I 388
EURCHF.I 117
EURUSD.I 249
AUDUSD.I 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.I 63K
GBPAUD.I 17K
GBPCAD.I 1.2K
EURAUD.I 5.9K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.7K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4.1K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 657
EURCAD.I 588
USDSGD.I 953
EURCHF.I 319
EURUSD.I 498
AUDUSD.I 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +428.74 USD
最悪のトレード: -666 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +41.42 USD
最大連続損失: -112.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FIBO-FIBO Group MT4 Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

スキャルピングとブレークダウン戦略の良いミックス。
平均の評価:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.10.22 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

