- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 425
利益トレード:
1 587 (65.44%)
損失トレード:
838 (34.56%)
ベストトレード:
428.74 USD
最悪のトレード:
-665.89 USD
総利益:
14 119.06 USD (245 559 pips)
総損失:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
最大連続の勝ち:
18 (41.42 USD)
最大連続利益:
524.68 USD (3)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
11.30%
最大入金額:
36.67%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
7.15
長いトレード:
1 436 (59.22%)
短いトレード:
989 (40.78%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
2.11 USD
平均利益:
8.90 USD
平均損失:
-10.73 USD
最大連続の負け:
18 (-112.35 USD)
最大連続損失:
-716.36 USD (3)
月間成長:
15.40%
年間予想:
186.81%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
716.36 USD (28.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.02% (176.32 USD)
エクイティによる:
37.68% (1 182.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.I
|475
|GBPAUD.I
|467
|GBPCAD.I
|435
|EURAUD.I
|216
|GBPUSD.I
|145
|AUDCAD.I
|130
|USDCHF.I
|119
|CHFJPY.I
|116
|EURGBP.I
|86
|AUDNZD.I
|58
|USDCAD.I
|47
|EURCAD.I
|44
|USDSGD.I
|40
|EURCHF.I
|28
|EURUSD.I
|18
|AUDUSD.I
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.I
|1K
|GBPAUD.I
|1.5K
|GBPCAD.I
|-246
|EURAUD.I
|901
|GBPUSD.I
|209
|AUDCAD.I
|31
|USDCHF.I
|452
|CHFJPY.I
|345
|EURGBP.I
|271
|AUDNZD.I
|-50
|USDCAD.I
|3
|EURCAD.I
|-44
|USDSGD.I
|388
|EURCHF.I
|117
|EURUSD.I
|249
|AUDUSD.I
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.I
|63K
|GBPAUD.I
|17K
|GBPCAD.I
|1.2K
|EURAUD.I
|5.9K
|GBPUSD.I
|2.4K
|AUDCAD.I
|5.7K
|USDCHF.I
|2.3K
|CHFJPY.I
|4.1K
|EURGBP.I
|2.4K
|AUDNZD.I
|760
|USDCAD.I
|657
|EURCAD.I
|588
|USDSGD.I
|953
|EURCHF.I
|319
|EURUSD.I
|498
|AUDUSD.I
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +428.74 USD
最悪のトレード: -666 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +41.42 USD
最大連続損失: -112.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FIBO-FIBO Group MT4 Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
スキャルピングとブレークダウン戦略の良いミックス。
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
740%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
214
94%
2 425
65%
11%
1.56
2.11
USD
USD
38%
1:400
I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.