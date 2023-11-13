- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 425
Прибыльных трейдов:
1 587 (65.44%)
Убыточных трейдов:
838 (34.56%)
Лучший трейд:
428.74 USD
Худший трейд:
-665.89 USD
Общая прибыль:
14 119.06 USD (245 559 pips)
Общий убыток:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (41.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
524.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
11.30%
Макс. загрузка депозита:
36.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
1 436 (59.22%)
Коротких трейдов:
989 (40.78%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.11 USD
Средняя прибыль:
8.90 USD
Средний убыток:
-10.73 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-112.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-716.36 USD (3)
Прирост в месяц:
12.69%
Годовой прогноз:
157.16%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
716.36 USD (28.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.02% (176.32 USD)
По эквити:
37.68% (1 182.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.I
|475
|GBPAUD.I
|467
|GBPCAD.I
|435
|EURAUD.I
|216
|GBPUSD.I
|145
|AUDCAD.I
|130
|USDCHF.I
|119
|CHFJPY.I
|116
|EURGBP.I
|86
|AUDNZD.I
|58
|USDCAD.I
|47
|EURCAD.I
|44
|USDSGD.I
|40
|EURCHF.I
|28
|EURUSD.I
|18
|AUDUSD.I
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.I
|1K
|GBPAUD.I
|1.5K
|GBPCAD.I
|-246
|EURAUD.I
|901
|GBPUSD.I
|209
|AUDCAD.I
|31
|USDCHF.I
|452
|CHFJPY.I
|345
|EURGBP.I
|271
|AUDNZD.I
|-50
|USDCAD.I
|3
|EURCAD.I
|-44
|USDSGD.I
|388
|EURCHF.I
|117
|EURUSD.I
|249
|AUDUSD.I
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.I
|63K
|GBPAUD.I
|17K
|GBPCAD.I
|1.2K
|EURAUD.I
|5.9K
|GBPUSD.I
|2.4K
|AUDCAD.I
|5.7K
|USDCHF.I
|2.3K
|CHFJPY.I
|4.1K
|EURGBP.I
|2.4K
|AUDNZD.I
|760
|USDCAD.I
|657
|EURCAD.I
|588
|USDSGD.I
|953
|EURCHF.I
|319
|EURUSD.I
|498
|AUDUSD.I
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +428.74 USD
Худший трейд: -666 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41.42 USD
Макс. убыток в серии: -112.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Хороший микс скальпинговой и пробойной стратегий.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
740%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
214
94%
2 425
65%
11%
1.56
2.11
USD
USD
38%
1:400
I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.