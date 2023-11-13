СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Disco FIBO Pamm
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
1 отзыв
Надежность
214 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2021 740%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 425
Прибыльных трейдов:
1 587 (65.44%)
Убыточных трейдов:
838 (34.56%)
Лучший трейд:
428.74 USD
Худший трейд:
-665.89 USD
Общая прибыль:
14 119.06 USD (245 559 pips)
Общий убыток:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (41.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
524.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
11.30%
Макс. загрузка депозита:
36.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
1 436 (59.22%)
Коротких трейдов:
989 (40.78%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.11 USD
Средняя прибыль:
8.90 USD
Средний убыток:
-10.73 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-112.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-716.36 USD (3)
Прирост в месяц:
12.69%
Годовой прогноз:
157.16%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
716.36 USD (28.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.02% (176.32 USD)
По эквити:
37.68% (1 182.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.I 475
GBPAUD.I 467
GBPCAD.I 435
EURAUD.I 216
GBPUSD.I 145
AUDCAD.I 130
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 116
EURGBP.I 86
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 47
EURCAD.I 44
USDSGD.I 40
EURCHF.I 28
EURUSD.I 18
AUDUSD.I 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.I 1K
GBPAUD.I 1.5K
GBPCAD.I -246
EURAUD.I 901
GBPUSD.I 209
AUDCAD.I 31
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 345
EURGBP.I 271
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 3
EURCAD.I -44
USDSGD.I 388
EURCHF.I 117
EURUSD.I 249
AUDUSD.I 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.I 63K
GBPAUD.I 17K
GBPCAD.I 1.2K
EURAUD.I 5.9K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.7K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4.1K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 657
EURCAD.I 588
USDSGD.I 953
EURCHF.I 319
EURUSD.I 498
AUDUSD.I 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +428.74 USD
Худший трейд: -666 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41.42 USD
Макс. убыток в серии: -112.35 USD

Хороший микс скальпинговой и пробойной стратегий.
Средняя оценка:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.10.22 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.