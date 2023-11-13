- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 277
Kârla kapanan işlemler:
1 494 (65.61%)
Zararla kapanan işlemler:
783 (34.39%)
En iyi işlem:
428.74 USD
En kötü işlem:
-665.89 USD
Brüt kâr:
13 317.16 USD (195 629 pips)
Brüt zarar:
-8 603.50 USD (130 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (41.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
524.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
12.31%
Maks. mevduat yükü:
36.67%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.58
Alış işlemleri:
1 326 (58.23%)
Satış işlemleri:
951 (41.77%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
8.91 USD
Ortalama zarar:
-10.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-112.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-716.36 USD (3)
Aylık büyüme:
1.16%
Yıllık tahmin:
14.13%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
716.36 USD (28.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.02% (176.32 USD)
Varlığa göre:
37.68% (1 182.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD.I
|461
|XAUUSD.I
|432
|GBPCAD.I
|372
|EURAUD.I
|205
|GBPUSD.I
|141
|AUDCAD.I
|129
|USDCHF.I
|119
|CHFJPY.I
|114
|EURGBP.I
|84
|AUDNZD.I
|58
|USDCAD.I
|46
|USDSGD.I
|40
|EURCAD.I
|30
|EURCHF.I
|28
|EURUSD.I
|17
|AUDUSD.I
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD.I
|1.5K
|XAUUSD.I
|556
|GBPCAD.I
|-175
|EURAUD.I
|883
|GBPUSD.I
|217
|AUDCAD.I
|26
|USDCHF.I
|452
|CHFJPY.I
|340
|EURGBP.I
|247
|AUDNZD.I
|-50
|USDCAD.I
|0
|USDSGD.I
|388
|EURCAD.I
|-32
|EURCHF.I
|117
|EURUSD.I
|243
|AUDUSD.I
|4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD.I
|17K
|XAUUSD.I
|24K
|GBPCAD.I
|1.3K
|EURAUD.I
|5.5K
|GBPUSD.I
|2.4K
|AUDCAD.I
|5.6K
|USDCHF.I
|2.3K
|CHFJPY.I
|4K
|EURGBP.I
|2.4K
|AUDNZD.I
|760
|USDCAD.I
|637
|USDSGD.I
|953
|EURCAD.I
|576
|EURCHF.I
|319
|EURUSD.I
|440
|AUDUSD.I
|43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +428.74 USD
En kötü işlem: -666 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -112.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Kafa derisi soyma ve parçalama stratejilerinin iyi bir karışımı.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
588%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
201
94%
2 277
65%
12%
1.54
2.07
USD
USD
38%
1:400
I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.