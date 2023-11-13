SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Disco FIBO Pamm
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
1 inceleme
Güvenilirlik
201 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 588%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 277
Kârla kapanan işlemler:
1 494 (65.61%)
Zararla kapanan işlemler:
783 (34.39%)
En iyi işlem:
428.74 USD
En kötü işlem:
-665.89 USD
Brüt kâr:
13 317.16 USD (195 629 pips)
Brüt zarar:
-8 603.50 USD (130 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (41.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
524.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
12.31%
Maks. mevduat yükü:
36.67%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.58
Alış işlemleri:
1 326 (58.23%)
Satış işlemleri:
951 (41.77%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
8.91 USD
Ortalama zarar:
-10.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-112.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-716.36 USD (3)
Aylık büyüme:
1.16%
Yıllık tahmin:
14.13%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
716.36 USD (28.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.02% (176.32 USD)
Varlığa göre:
37.68% (1 182.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD.I 461
XAUUSD.I 432
GBPCAD.I 372
EURAUD.I 205
GBPUSD.I 141
AUDCAD.I 129
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 114
EURGBP.I 84
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 46
USDSGD.I 40
EURCAD.I 30
EURCHF.I 28
EURUSD.I 17
AUDUSD.I 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD.I 1.5K
XAUUSD.I 556
GBPCAD.I -175
EURAUD.I 883
GBPUSD.I 217
AUDCAD.I 26
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 340
EURGBP.I 247
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 0
USDSGD.I 388
EURCAD.I -32
EURCHF.I 117
EURUSD.I 243
AUDUSD.I 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD.I 17K
XAUUSD.I 24K
GBPCAD.I 1.3K
EURAUD.I 5.5K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.6K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 637
USDSGD.I 953
EURCAD.I 576
EURCHF.I 319
EURUSD.I 440
AUDUSD.I 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +428.74 USD
En kötü işlem: -666 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -112.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Kafa derisi soyma ve parçalama stratejilerinin iyi bir karışımı.

Ortalama derecelendirme:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Disco FIBO Pamm
Ayda 39 USD
588%
0
0
USD
1.9K
USD
201
94%
2 277
65%
12%
1.54
2.07
USD
38%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.