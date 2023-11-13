信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Disco FIBO Pamm
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
1条评论
可靠性
214
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2021 740%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 425
盈利交易:
1 587 (65.44%)
亏损交易:
838 (34.56%)
最好交易:
428.74 USD
最差交易:
-665.89 USD
毛利:
14 119.06 USD (245 559 pips)
毛利亏损:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
最大连续赢利:
18 (41.42 USD)
最大连续盈利:
524.68 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
11.30%
最大入金加载:
36.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
7.15
长期交易:
1 436 (59.22%)
短期交易:
989 (40.78%)
利润因子:
1.57
预期回报:
2.11 USD
平均利润:
8.90 USD
平均损失:
-10.73 USD
最大连续失误:
18 (-112.35 USD)
最大连续亏损:
-716.36 USD (3)
每月增长:
16.45%
年度预测:
202.52%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
716.36 USD (28.66%)
相对跌幅:
结余:
11.02% (176.32 USD)
净值:
37.68% (1 182.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.I 475
GBPAUD.I 467
GBPCAD.I 435
EURAUD.I 216
GBPUSD.I 145
AUDCAD.I 130
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 116
EURGBP.I 86
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 47
EURCAD.I 44
USDSGD.I 40
EURCHF.I 28
EURUSD.I 18
AUDUSD.I 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.I 1K
GBPAUD.I 1.5K
GBPCAD.I -246
EURAUD.I 901
GBPUSD.I 209
AUDCAD.I 31
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 345
EURGBP.I 271
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 3
EURCAD.I -44
USDSGD.I 388
EURCHF.I 117
EURUSD.I 249
AUDUSD.I 4
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.I 63K
GBPAUD.I 17K
GBPCAD.I 1.2K
EURAUD.I 5.9K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.7K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4.1K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 657
EURCAD.I 588
USDSGD.I 953
EURCHF.I 319
EURUSD.I 498
AUDUSD.I 43
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +428.74 USD
最差交易: -666 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +41.42 USD
最大连续亏损: -112.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

剥头皮和细分策略的良好组合。
平均等级:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.10.22 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

