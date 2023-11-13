- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 425
Gewinntrades:
1 587 (65.44%)
Verlusttrades:
838 (34.56%)
Bester Trade:
428.74 USD
Schlechtester Trade:
-665.89 USD
Bruttoprofit:
14 119.06 USD (245 559 pips)
Bruttoverlust:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (41.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
524.68 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
11.30%
Max deposit load:
36.67%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
7.15
Long-Positionen:
1 436 (59.22%)
Short-Positionen:
989 (40.78%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
2.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-112.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-716.36 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.40%
Jahresprognose:
186.81%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
716.36 USD (28.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.02% (176.32 USD)
Kapital:
37.68% (1 182.19 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.I
|475
|GBPAUD.I
|467
|GBPCAD.I
|435
|EURAUD.I
|216
|GBPUSD.I
|145
|AUDCAD.I
|130
|USDCHF.I
|119
|CHFJPY.I
|116
|EURGBP.I
|86
|AUDNZD.I
|58
|USDCAD.I
|47
|EURCAD.I
|44
|USDSGD.I
|40
|EURCHF.I
|28
|EURUSD.I
|18
|AUDUSD.I
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.I
|1K
|GBPAUD.I
|1.5K
|GBPCAD.I
|-246
|EURAUD.I
|901
|GBPUSD.I
|209
|AUDCAD.I
|31
|USDCHF.I
|452
|CHFJPY.I
|345
|EURGBP.I
|271
|AUDNZD.I
|-50
|USDCAD.I
|3
|EURCAD.I
|-44
|USDSGD.I
|388
|EURCHF.I
|117
|EURUSD.I
|249
|AUDUSD.I
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.I
|63K
|GBPAUD.I
|17K
|GBPCAD.I
|1.2K
|EURAUD.I
|5.9K
|GBPUSD.I
|2.4K
|AUDCAD.I
|5.7K
|USDCHF.I
|2.3K
|CHFJPY.I
|4.1K
|EURGBP.I
|2.4K
|AUDNZD.I
|760
|USDCAD.I
|657
|EURCAD.I
|588
|USDSGD.I
|953
|EURCHF.I
|319
|EURUSD.I
|498
|AUDUSD.I
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +428.74 USD
Schlechtester Trade: -666 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -112.35 USD
Keine Angabe
Eine gute Mischung aus Scalping- und Breakdown-Strategien.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
39 USD pro Monat
740%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
214
94%
2 425
65%
11%
1.56
2.11
USD
USD
38%
1:400
I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.