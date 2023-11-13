SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Disco FIBO Pamm
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
214 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 740%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 425
Gewinntrades:
1 587 (65.44%)
Verlusttrades:
838 (34.56%)
Bester Trade:
428.74 USD
Schlechtester Trade:
-665.89 USD
Bruttoprofit:
14 119.06 USD (245 559 pips)
Bruttoverlust:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (41.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
524.68 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
11.30%
Max deposit load:
36.67%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
7.15
Long-Positionen:
1 436 (59.22%)
Short-Positionen:
989 (40.78%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
2.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-112.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-716.36 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.40%
Jahresprognose:
186.81%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
716.36 USD (28.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.02% (176.32 USD)
Kapital:
37.68% (1 182.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.I 475
GBPAUD.I 467
GBPCAD.I 435
EURAUD.I 216
GBPUSD.I 145
AUDCAD.I 130
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 116
EURGBP.I 86
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 47
EURCAD.I 44
USDSGD.I 40
EURCHF.I 28
EURUSD.I 18
AUDUSD.I 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.I 1K
GBPAUD.I 1.5K
GBPCAD.I -246
EURAUD.I 901
GBPUSD.I 209
AUDCAD.I 31
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 345
EURGBP.I 271
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 3
EURCAD.I -44
USDSGD.I 388
EURCHF.I 117
EURUSD.I 249
AUDUSD.I 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.I 63K
GBPAUD.I 17K
GBPCAD.I 1.2K
EURAUD.I 5.9K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.7K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4.1K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 657
EURCAD.I 588
USDSGD.I 953
EURCHF.I 319
EURUSD.I 498
AUDUSD.I 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +428.74 USD
Schlechtester Trade: -666 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -112.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Eine gute Mischung aus Scalping- und Breakdown-Strategien.

Durchschnittliche Bewertung:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.10.22 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

Kopieren

