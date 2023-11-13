SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Disco FIBO Pamm
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
1 avis
Fiabilité
201 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 588%
croissance depuis 2021 588%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 277
Bénéfice trades:
1 494 (65.61%)
Perte trades:
783 (34.39%)
Meilleure transaction:
428.74 USD
Pire transaction:
-665.89 USD
Bénéfice brut:
13 317.16 USD (195 629 pips)
Perte brute:
-8 603.50 USD (130 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (41.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
524.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
12.31%
Charge de dépôt maximale:
36.67%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
6.58
Longs trades:
1 326 (58.23%)
Courts trades:
951 (41.77%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
8.91 USD
Perte moyenne:
-10.99 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-112.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-716.36 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.46%
Prévision annuelle:
17.75%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
716.36 USD (28.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.02% (176.32 USD)
Par fonds propres:
37.68% (1 182.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD.I 461
XAUUSD.I 432
GBPCAD.I 372
EURAUD.I 205
GBPUSD.I 141
AUDCAD.I 129
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 114
EURGBP.I 84
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 46
USDSGD.I 40
EURCAD.I 30
EURCHF.I 28
EURUSD.I 17
AUDUSD.I 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD.I 1.5K
XAUUSD.I 556
GBPCAD.I -175
EURAUD.I 883
GBPUSD.I 217
AUDCAD.I 26
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 340
EURGBP.I 247
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 0
USDSGD.I 388
EURCAD.I -32
EURCHF.I 117
EURUSD.I 243
AUDUSD.I 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD.I 17K
XAUUSD.I 24K
GBPCAD.I 1.3K
EURAUD.I 5.5K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.6K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 637
USDSGD.I 953
EURCAD.I 576
EURCHF.I 319
EURUSD.I 440
AUDUSD.I 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +428.74 USD
Pire transaction: -666 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +41.42 USD
Perte consécutive maximale: -112.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Un bon mélange de stratégies de scalping et de répartition.

Note moyenne:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Disco FIBO Pamm
39 USD par mois
588%
0
0
USD
1.9K
USD
201
94%
2 277
65%
12%
1.54
2.07
USD
38%
1:400
