Trades:
2 277
Bénéfice trades:
1 494 (65.61%)
Perte trades:
783 (34.39%)
Meilleure transaction:
428.74 USD
Pire transaction:
-665.89 USD
Bénéfice brut:
13 317.16 USD (195 629 pips)
Perte brute:
-8 603.50 USD (130 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (41.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
524.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
12.31%
Charge de dépôt maximale:
36.67%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
6.58
Longs trades:
1 326 (58.23%)
Courts trades:
951 (41.77%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
8.91 USD
Perte moyenne:
-10.99 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-112.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-716.36 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.46%
Prévision annuelle:
17.75%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
716.36 USD (28.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.02% (176.32 USD)
Par fonds propres:
37.68% (1 182.19 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPAUD.I
|461
|XAUUSD.I
|432
|GBPCAD.I
|372
|EURAUD.I
|205
|GBPUSD.I
|141
|AUDCAD.I
|129
|USDCHF.I
|119
|CHFJPY.I
|114
|EURGBP.I
|84
|AUDNZD.I
|58
|USDCAD.I
|46
|USDSGD.I
|40
|EURCAD.I
|30
|EURCHF.I
|28
|EURUSD.I
|17
|AUDUSD.I
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPAUD.I
|1.5K
|XAUUSD.I
|556
|GBPCAD.I
|-175
|EURAUD.I
|883
|GBPUSD.I
|217
|AUDCAD.I
|26
|USDCHF.I
|452
|CHFJPY.I
|340
|EURGBP.I
|247
|AUDNZD.I
|-50
|USDCAD.I
|0
|USDSGD.I
|388
|EURCAD.I
|-32
|EURCHF.I
|117
|EURUSD.I
|243
|AUDUSD.I
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPAUD.I
|17K
|XAUUSD.I
|24K
|GBPCAD.I
|1.3K
|EURAUD.I
|5.5K
|GBPUSD.I
|2.4K
|AUDCAD.I
|5.6K
|USDCHF.I
|2.3K
|CHFJPY.I
|4K
|EURGBP.I
|2.4K
|AUDNZD.I
|760
|USDCAD.I
|637
|USDSGD.I
|953
|EURCAD.I
|576
|EURCHF.I
|319
|EURUSD.I
|440
|AUDUSD.I
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +428.74 USD
Pire transaction: -666 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +41.42 USD
Perte consécutive maximale: -112.35 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Un bon mélange de stratégies de scalping et de répartition.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.