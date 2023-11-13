SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Disco FIBO Pamm
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
1 comentário
Confiabilidade
214 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2021 740%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 425
Negociações com lucro:
1 587 (65.44%)
Negociações com perda:
838 (34.56%)
Melhor negociação:
428.74 USD
Pior negociação:
-665.89 USD
Lucro bruto:
14 119.06 USD (245 559 pips)
Perda bruta:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (41.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
524.68 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
11.30%
Depósito máximo carregado:
36.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
7.15
Negociações longas:
1 436 (59.22%)
Negociações curtas:
989 (40.78%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
2.11 USD
Lucro médio:
8.90 USD
Perda média:
-10.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-112.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-716.36 USD (3)
Crescimento mensal:
15.86%
Previsão anual:
192.39%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
716.36 USD (28.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.02% (176.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.68% (1 182.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.I 475
GBPAUD.I 467
GBPCAD.I 435
EURAUD.I 216
GBPUSD.I 145
AUDCAD.I 130
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 116
EURGBP.I 86
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 47
EURCAD.I 44
USDSGD.I 40
EURCHF.I 28
EURUSD.I 18
AUDUSD.I 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.I 1K
GBPAUD.I 1.5K
GBPCAD.I -246
EURAUD.I 901
GBPUSD.I 209
AUDCAD.I 31
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 345
EURGBP.I 271
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 3
EURCAD.I -44
USDSGD.I 388
EURCHF.I 117
EURUSD.I 249
AUDUSD.I 4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.I 63K
GBPAUD.I 17K
GBPCAD.I 1.2K
EURAUD.I 5.9K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.7K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4.1K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 657
EURCAD.I 588
USDSGD.I 953
EURCHF.I 319
EURUSD.I 498
AUDUSD.I 43
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +428.74 USD
Pior negociação: -666 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +41.42 USD
Máxima perda consecutiva: -112.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Uma boa combinação de estratégias de escalpelamento e desagregação.

Classificação Média:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.10.22 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Disco FIBO Pamm
39 USD por mês
740%
0
0
USD
2.2K
USD
214
94%
2 425
65%
11%
1.56
2.11
USD
38%
1:400
