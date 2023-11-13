- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 425
Negociações com lucro:
1 587 (65.44%)
Negociações com perda:
838 (34.56%)
Melhor negociação:
428.74 USD
Pior negociação:
-665.89 USD
Lucro bruto:
14 119.06 USD (245 559 pips)
Perda bruta:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (41.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
524.68 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
11.30%
Depósito máximo carregado:
36.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
7.15
Negociações longas:
1 436 (59.22%)
Negociações curtas:
989 (40.78%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
2.11 USD
Lucro médio:
8.90 USD
Perda média:
-10.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-112.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-716.36 USD (3)
Crescimento mensal:
15.86%
Previsão anual:
192.39%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
716.36 USD (28.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.02% (176.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.68% (1 182.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.I
|475
|GBPAUD.I
|467
|GBPCAD.I
|435
|EURAUD.I
|216
|GBPUSD.I
|145
|AUDCAD.I
|130
|USDCHF.I
|119
|CHFJPY.I
|116
|EURGBP.I
|86
|AUDNZD.I
|58
|USDCAD.I
|47
|EURCAD.I
|44
|USDSGD.I
|40
|EURCHF.I
|28
|EURUSD.I
|18
|AUDUSD.I
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.I
|1K
|GBPAUD.I
|1.5K
|GBPCAD.I
|-246
|EURAUD.I
|901
|GBPUSD.I
|209
|AUDCAD.I
|31
|USDCHF.I
|452
|CHFJPY.I
|345
|EURGBP.I
|271
|AUDNZD.I
|-50
|USDCAD.I
|3
|EURCAD.I
|-44
|USDSGD.I
|388
|EURCHF.I
|117
|EURUSD.I
|249
|AUDUSD.I
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.I
|63K
|GBPAUD.I
|17K
|GBPCAD.I
|1.2K
|EURAUD.I
|5.9K
|GBPUSD.I
|2.4K
|AUDCAD.I
|5.7K
|USDCHF.I
|2.3K
|CHFJPY.I
|4.1K
|EURGBP.I
|2.4K
|AUDNZD.I
|760
|USDCAD.I
|657
|EURCAD.I
|588
|USDSGD.I
|953
|EURCHF.I
|319
|EURUSD.I
|498
|AUDUSD.I
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +428.74 USD
Pior negociação: -666 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +41.42 USD
Máxima perda consecutiva: -112.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Uma boa combinação de estratégias de escalpelamento e desagregação.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
39 USD por mês
740%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
214
94%
2 425
65%
11%
1.56
2.11
USD
USD
38%
1:400
I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.