- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 277
Profit Trade:
1 494 (65.61%)
Loss Trade:
783 (34.39%)
Best Trade:
428.74 USD
Worst Trade:
-665.89 USD
Profitto lordo:
13 317.16 USD (195 629 pips)
Perdita lorda:
-8 603.50 USD (130 536 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (41.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
524.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
12.31%
Massimo carico di deposito:
36.67%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.58
Long Trade:
1 326 (58.23%)
Short Trade:
951 (41.77%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
8.91 USD
Perdita media:
-10.99 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-112.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-716.36 USD (3)
Crescita mensile:
1.46%
Previsione annuale:
17.75%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
716.36 USD (28.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.02% (176.32 USD)
Per equità:
37.68% (1 182.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD.I
|461
|XAUUSD.I
|432
|GBPCAD.I
|372
|EURAUD.I
|205
|GBPUSD.I
|141
|AUDCAD.I
|129
|USDCHF.I
|119
|CHFJPY.I
|114
|EURGBP.I
|84
|AUDNZD.I
|58
|USDCAD.I
|46
|USDSGD.I
|40
|EURCAD.I
|30
|EURCHF.I
|28
|EURUSD.I
|17
|AUDUSD.I
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD.I
|1.5K
|XAUUSD.I
|556
|GBPCAD.I
|-175
|EURAUD.I
|883
|GBPUSD.I
|217
|AUDCAD.I
|26
|USDCHF.I
|452
|CHFJPY.I
|340
|EURGBP.I
|247
|AUDNZD.I
|-50
|USDCAD.I
|0
|USDSGD.I
|388
|EURCAD.I
|-32
|EURCHF.I
|117
|EURUSD.I
|243
|AUDUSD.I
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD.I
|17K
|XAUUSD.I
|24K
|GBPCAD.I
|1.3K
|EURAUD.I
|5.5K
|GBPUSD.I
|2.4K
|AUDCAD.I
|5.6K
|USDCHF.I
|2.3K
|CHFJPY.I
|4K
|EURGBP.I
|2.4K
|AUDNZD.I
|760
|USDCAD.I
|637
|USDSGD.I
|953
|EURCAD.I
|576
|EURCHF.I
|319
|EURUSD.I
|440
|AUDUSD.I
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +428.74 USD
Worst Trade: -666 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.42 USD
Massima perdita consecutiva: -112.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Un buon mix di scalping e strategie di ripartizione.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.