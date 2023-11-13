SegnaliSezioni
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
1 recensione
Affidabilità
201 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2021 588%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 277
Profit Trade:
1 494 (65.61%)
Loss Trade:
783 (34.39%)
Best Trade:
428.74 USD
Worst Trade:
-665.89 USD
Profitto lordo:
13 317.16 USD (195 629 pips)
Perdita lorda:
-8 603.50 USD (130 536 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (41.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
524.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
12.31%
Massimo carico di deposito:
36.67%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.58
Long Trade:
1 326 (58.23%)
Short Trade:
951 (41.77%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
8.91 USD
Perdita media:
-10.99 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-112.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-716.36 USD (3)
Crescita mensile:
1.46%
Previsione annuale:
17.75%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
716.36 USD (28.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.02% (176.32 USD)
Per equità:
37.68% (1 182.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD.I 461
XAUUSD.I 432
GBPCAD.I 372
EURAUD.I 205
GBPUSD.I 141
AUDCAD.I 129
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 114
EURGBP.I 84
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 46
USDSGD.I 40
EURCAD.I 30
EURCHF.I 28
EURUSD.I 17
AUDUSD.I 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD.I 1.5K
XAUUSD.I 556
GBPCAD.I -175
EURAUD.I 883
GBPUSD.I 217
AUDCAD.I 26
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 340
EURGBP.I 247
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 0
USDSGD.I 388
EURCAD.I -32
EURCHF.I 117
EURUSD.I 243
AUDUSD.I 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD.I 17K
XAUUSD.I 24K
GBPCAD.I 1.3K
EURAUD.I 5.5K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.6K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 637
USDSGD.I 953
EURCAD.I 576
EURCHF.I 319
EURUSD.I 440
AUDUSD.I 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +428.74 USD
Worst Trade: -666 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.42 USD
Massima perdita consecutiva: -112.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Un buon mix di scalping e strategie di ripartizione.

Valutazione media:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

