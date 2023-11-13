- Cuenta
Total de Trades:
2 425
Transacciones Rentables:
1 587 (65.44%)
Transacciones Irrentables:
838 (34.56%)
Mejor transacción:
428.74 USD
Peor transacción:
-665.89 USD
Beneficio Bruto:
14 119.06 USD (245 559 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (41.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
524.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
11.30%
Carga máxima del depósito:
36.67%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
7.15
Transacciones Largas:
1 436 (59.22%)
Transacciones Cortas:
989 (40.78%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
2.11 USD
Beneficio medio:
8.90 USD
Pérdidas medias:
-10.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-112.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-716.36 USD (3)
Crecimiento al mes:
15.86%
Pronóstico anual:
192.39%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
716.36 USD (28.66%)
Reducción relativa:
De balance:
11.02% (176.32 USD)
De fondos:
37.68% (1 182.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.I
|475
|GBPAUD.I
|467
|GBPCAD.I
|435
|EURAUD.I
|216
|GBPUSD.I
|145
|AUDCAD.I
|130
|USDCHF.I
|119
|CHFJPY.I
|116
|EURGBP.I
|86
|AUDNZD.I
|58
|USDCAD.I
|47
|EURCAD.I
|44
|USDSGD.I
|40
|EURCHF.I
|28
|EURUSD.I
|18
|AUDUSD.I
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.I
|1K
|GBPAUD.I
|1.5K
|GBPCAD.I
|-246
|EURAUD.I
|901
|GBPUSD.I
|209
|AUDCAD.I
|31
|USDCHF.I
|452
|CHFJPY.I
|345
|EURGBP.I
|271
|AUDNZD.I
|-50
|USDCAD.I
|3
|EURCAD.I
|-44
|USDSGD.I
|388
|EURCHF.I
|117
|EURUSD.I
|249
|AUDUSD.I
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.I
|63K
|GBPAUD.I
|17K
|GBPCAD.I
|1.2K
|EURAUD.I
|5.9K
|GBPUSD.I
|2.4K
|AUDCAD.I
|5.7K
|USDCHF.I
|2.3K
|CHFJPY.I
|4.1K
|EURGBP.I
|2.4K
|AUDNZD.I
|760
|USDCAD.I
|657
|EURCAD.I
|588
|USDSGD.I
|953
|EURCHF.I
|319
|EURUSD.I
|498
|AUDUSD.I
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +428.74 USD
Peor transacción: -666 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +41.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -112.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Una buena combinación de estrategias de scalping y desglose.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.