Señales / MetaTrader 4 / Disco FIBO Pamm
Roman Kartezhnikov

Disco FIBO Pamm

Roman Kartezhnikov
1 comentario
Fiabilidad
214 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2021 740%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 425
Transacciones Rentables:
1 587 (65.44%)
Transacciones Irrentables:
838 (34.56%)
Mejor transacción:
428.74 USD
Peor transacción:
-665.89 USD
Beneficio Bruto:
14 119.06 USD (245 559 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 994.89 USD (141 046 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (41.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
524.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
11.30%
Carga máxima del depósito:
36.67%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
7.15
Transacciones Largas:
1 436 (59.22%)
Transacciones Cortas:
989 (40.78%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
2.11 USD
Beneficio medio:
8.90 USD
Pérdidas medias:
-10.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-112.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-716.36 USD (3)
Crecimiento al mes:
15.86%
Pronóstico anual:
192.39%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
716.36 USD (28.66%)
Reducción relativa:
De balance:
11.02% (176.32 USD)
De fondos:
37.68% (1 182.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.I 475
GBPAUD.I 467
GBPCAD.I 435
EURAUD.I 216
GBPUSD.I 145
AUDCAD.I 130
USDCHF.I 119
CHFJPY.I 116
EURGBP.I 86
AUDNZD.I 58
USDCAD.I 47
EURCAD.I 44
USDSGD.I 40
EURCHF.I 28
EURUSD.I 18
AUDUSD.I 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.I 1K
GBPAUD.I 1.5K
GBPCAD.I -246
EURAUD.I 901
GBPUSD.I 209
AUDCAD.I 31
USDCHF.I 452
CHFJPY.I 345
EURGBP.I 271
AUDNZD.I -50
USDCAD.I 3
EURCAD.I -44
USDSGD.I 388
EURCHF.I 117
EURUSD.I 249
AUDUSD.I 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.I 63K
GBPAUD.I 17K
GBPCAD.I 1.2K
EURAUD.I 5.9K
GBPUSD.I 2.4K
AUDCAD.I 5.7K
USDCHF.I 2.3K
CHFJPY.I 4.1K
EURGBP.I 2.4K
AUDNZD.I 760
USDCAD.I 657
EURCAD.I 588
USDSGD.I 953
EURCHF.I 319
EURUSD.I 498
AUDUSD.I 43
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +428.74 USD
Peor transacción: -666 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +41.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -112.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Una buena combinación de estrategias de scalping y desglose.

Evaluación media:
Tibalder 987
3255
Tibalder 987 2023.11.13 06:24 
 

I am happy of the signal and Roman is very helpful for linking your account to his one. This seller is reliable and has demonstrated that you can trust him for the transaction. I give 5 stars and i recommend.

2025.10.22 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 00:51
80% of growth achieved within 63 days. This comprises 4.95% of days out of 1273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:26  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

