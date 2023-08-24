- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
38 (52.77%)
損失トレード:
34 (47.22%)
ベストトレード:
75.02 USD
最悪のトレード:
-70.04 USD
総利益:
609.96 USD (67 406 pips)
総損失:
-643.47 USD (69 905 pips)
最大連続の勝ち:
8 (117.70 USD)
最大連続利益:
117.70 USD (8)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
32.39%
最大入金額:
13.89%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
35 (48.61%)
短いトレード:
37 (51.39%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.47 USD
平均利益:
16.05 USD
平均損失:
-18.93 USD
最大連続の負け:
5 (-225.45 USD)
最大連続損失:
-225.45 USD (5)
月間成長:
-7.67%
年間予想:
-93.03%
アルゴリズム取引:
58%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.05 USD
最大の:
225.45 USD (12.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.83% (225.45 USD)
エクイティによる:
16.37% (304.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|XAUUSD
|25
|US30
|10
|NAS100
|5
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|-21
|US30
|9
|NAS100
|-6
|GBPUSD
|-42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|5.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|US30
|-948
|NAS100
|-428
|GBPUSD
|-4.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.02 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +117.70 USD
最大連続損失: -225.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN-Zero"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FFTraderSRO-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 27
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
JPMarketsSA-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
96 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-2%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
40
58%
72
52%
32%
0.94
-0.47
USD
USD
16%
1:200