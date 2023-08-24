シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TDEagle
Edem Udo Bassey

TDEagle

Edem Udo Bassey
レビュー0件
40週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
38 (52.77%)
損失トレード:
34 (47.22%)
ベストトレード:
75.02 USD
最悪のトレード:
-70.04 USD
総利益:
609.96 USD (67 406 pips)
総損失:
-643.47 USD (69 905 pips)
最大連続の勝ち:
8 (117.70 USD)
最大連続利益:
117.70 USD (8)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
32.39%
最大入金額:
13.89%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
35 (48.61%)
短いトレード:
37 (51.39%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.47 USD
平均利益:
16.05 USD
平均損失:
-18.93 USD
最大連続の負け:
5 (-225.45 USD)
最大連続損失:
-225.45 USD (5)
月間成長:
-7.67%
年間予想:
-93.03%
アルゴリズム取引:
58%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.05 USD
最大の:
225.45 USD (12.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.83% (225.45 USD)
エクイティによる:
16.37% (304.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 28
XAUUSD 25
US30 10
NAS100 5
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 27
XAUUSD -21
US30 9
NAS100 -6
GBPUSD -42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 5.2K
XAUUSD -2.1K
US30 -948
NAS100 -428
GBPUSD -4.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.02 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +117.70 USD
最大連続損失: -225.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN-Zero"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 21
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Ava-Real 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
96 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.


レビューなし
2025.12.24 08:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 22:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.19 11:27
Share of trading days is too low
2025.07.08 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TDEagle
30 USD/月
-2%
0
0
USD
1.7K
USD
40
58%
72
52%
32%
0.94
-0.47
USD
16%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください