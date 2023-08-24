- Büyüme
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
32 (54.23%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (45.76%)
En iyi işlem:
75.02 USD
En kötü işlem:
-69.56 USD
Brüt kâr:
495.74 USD (55 798 pips)
Brüt zarar:
-399.20 USD (45 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (117.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.70 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
34.52%
Maks. mevduat yükü:
13.89%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
27 (45.76%)
Satış işlemleri:
32 (54.24%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
15.49 USD
Ortalama zarar:
-14.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-73.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.89 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.81%
Yıllık tahmin:
-9.19%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.31 USD (6.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.20% (112.31 USD)
Varlığa göre:
16.37% (304.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|XAUUSD
|17
|US30
|10
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|103
|US30
|9
|GBPUSD
|-42
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|5.2K
|XAUUSD
|10K
|US30
|-948
|GBPUSD
|-4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.02 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +117.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -73.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.
