Edem Udo Bassey

TDEagle

Edem Udo Bassey
0 отзывов
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
38 (52.77%)
Убыточных трейдов:
34 (47.22%)
Лучший трейд:
75.02 USD
Худший трейд:
-70.04 USD
Общая прибыль:
609.96 USD (67 406 pips)
Общий убыток:
-643.47 USD (69 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (117.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.70 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
32.39%
Макс. загрузка депозита:
13.89%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
35 (48.61%)
Коротких трейдов:
37 (51.39%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
16.05 USD
Средний убыток:
-18.93 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-225.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.45 USD (5)
Прирост в месяц:
-7.67%
Годовой прогноз:
-93.03%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.05 USD
Максимальная:
225.45 USD (12.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.83% (225.45 USD)
По эквити:
16.37% (304.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 28
XAUUSD 25
US30 10
NAS100 5
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 27
XAUUSD -21
US30 9
NAS100 -6
GBPUSD -42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 5.2K
XAUUSD -2.1K
US30 -948
NAS100 -428
GBPUSD -4.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.02 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +117.70 USD
Макс. убыток в серии: -225.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 21
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Ava-Real 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
еще 96...
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.


Нет отзывов
2025.12.24 08:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 22:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.19 11:27
Share of trading days is too low
2025.07.08 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TDEagle
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
1.7K
USD
40
58%
72
52%
32%
0.94
-0.47
USD
16%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.