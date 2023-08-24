- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
38 (52.77%)
Убыточных трейдов:
34 (47.22%)
Лучший трейд:
75.02 USD
Худший трейд:
-70.04 USD
Общая прибыль:
609.96 USD (67 406 pips)
Общий убыток:
-643.47 USD (69 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (117.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.70 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
32.39%
Макс. загрузка депозита:
13.89%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
35 (48.61%)
Коротких трейдов:
37 (51.39%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
16.05 USD
Средний убыток:
-18.93 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-225.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.45 USD (5)
Прирост в месяц:
-7.67%
Годовой прогноз:
-93.03%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.05 USD
Максимальная:
225.45 USD (12.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.83% (225.45 USD)
По эквити:
16.37% (304.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|XAUUSD
|25
|US30
|10
|NAS100
|5
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|-21
|US30
|9
|NAS100
|-6
|GBPUSD
|-42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|5.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|US30
|-948
|NAS100
|-428
|GBPUSD
|-4.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.02 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +117.70 USD
Макс. убыток в серии: -225.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FFTraderSRO-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 27
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
JPMarketsSA-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.
